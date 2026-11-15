קרוב ל-200 משפחות שכולות, בהן משפחות חללי צה"ל ונרצחי פעולות איבה, פנו לחבר הכנסת מתן כהנא בדרישה שלא להיבחר לתפקיד יו"ר הכנסת באמצעות תמיכתן של המפלגות הערביות.

במכתב שנשלח לקראת ההצבעה הצפויה ביום שלישי, הן קוראות לכהנא להימנע משיתוף פעולה פוליטי עם חברי כנסת שלטענתן מסרבים להכיר בחמאס ובחיזבאללה כארגוני טרור, ומבהירות כי בעיניהן מדובר בסוגיה מוסרית החורגת מהשיקולים הפוליטיים.

המשפחות פתחו את מכתבן בפנייה אישית לכהנא, תוך הדגשת עברו הצבאי והיכרותו עם מחיר הלחימה.

"מתן, אנו, משפחות שכולות, משפחות חללי צה"ל ומשפחות נרצחי הטרור, פונים אליך כלוחם, כטייס וכקצין במילואים בצה"ל", כתבו. הן הזכירו את ניסיונו בשדה הקרב, את החברים שאיבד במהלך שירותו ואת האתגרים הביטחוניים שעמם מתמודדת ישראל.

בהמשך התייחסו המשפחות למתקפת 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיה, ותיארו את הפגיעה הקשה באזרחים ובחיילים ואת המחיר הכבד ששילמו משפחות רבות.

"לפני כשלוש שנים עבר עם ישראל את אחד האירועים הקשים בתולדותיו, אם לא הקשה שבהם מאז הקמת המדינה. אחינו ואחיותינו נאנסו, נטבחו, נשרפו, נחטפו ונרצחו באכזריות בלתי נתפסת בידי מרצחי ארגון הטרור חמאס", נכתב במכתב.

המשפחות הזכירו גם את המתקפות שביצע חיזבאללה מצפון ואת המלחמה שהתפתחה בעקבות האירועים, שלדבריהן גבתה מחיר כבד וטרם הסתיימה.

על רקע זה מתחו החותמות והחותמים ביקורת חריפה על המפלגות הערביות בכנסת. לטענתם, מפלגות אלה מסרבות להכיר בחמאס ובחיזבאללה כארגוני טרור, ובקרב חבריהן יש אף מי שמביעים הבנה או תמיכה במעשיהם.

"דווקא על רקע האירועים הנוראים הללו, קשה להאמין כיצד המפלגות הערביות, הזוכות לתמיכתם של רבים מערביי ישראל, מסרבות להכיר בחמאס ובחיזבאללה כארגוני טרור", כתבו המשפחות.

בהמשך תיארו את תחושותיהן לנוכח האפשרות שקולותיהם של חברי הכנסת הערבים יהיו חלק מהרוב שיבחר בכהנא לתפקיד יו"ר הכנסת.

"כשאנחנו קברנו את מתינו, הם לא הזילו דמעה. כשאנחנו שומעים את המילים 'הותר לפרסום' ונחנקים מדמעות, יש מי שרואים בכך הישג ל'התנגדות'. כשאנחנו גאים בחיילינו הגיבורים, יש מי שמייחלים לכישלונם", נכתב.

המשפחות הוסיפו: "על רקע זה, הזדעזענו לשמוע כי אתה צפוי להיבחר לתפקיד יו"ר הכנסת באמצעות קולותיהם של חברי כנסת אלו".

לטענת החותמים, בחירה בכהנא באמצעות תמיכת המפלגות הערביות תעביר מסר ציבורי ומוסרי חמור ותפגע במשפחות השכולות ובזכר יקיריהן.

"מדובר בפגיעה קשה במשפחות השכולות, בנופלים ובנרצחים. שיתוף פעולה פוליטי עם מי שאינם מוכנים לגנות את ארגוני הטרור, ואף מזדהים עם מעשיהם, אינו עניין של מה בכך. זהו מסר ציבורי ומוסרי חמור, שקשה להשלים עמו", כתבו.

לקראת סיום המכתב שבו המשפחות ופנו לכהנא באופן אישי, והפצירו בו להתחשב בעברו הצבאי ובאחריות שלדעתן מוטלת עליו כלפי המשפחות שאיבדו את יקיריהן.

"מתן, אחינו, דווקא ממך אנו מצפים לגלות אחריות ולא להפנות את גבך לנופלים, לנרצחים ולמשפחותיהם. עוד לא מאוחר לתקן", כתבו.

את מכתבן חתמו בקריאה מפורשת לכהנא שלא לאפשר את בחירתו באמצעות קולות המפלגות הערביות.

"אנו קוראים לך: אל תיתן לביזיון הזה לעבור. אל תאפשר לכתם הזה להידבק בשמך ובמורשת הציבורית שלך. אמור לא לשיתוף פעולה עם תומכי הטרור בכנסת. אל תיתן לקולותיהם להכתיר אותך לתפקיד יו"ר הכנסת. יש רגעים שבהם השיקול הפוליטי חייב לפנות את מקומו למצפון, לערכים ולנאמנות לנופלים. זהו אחד הרגעים האלה".