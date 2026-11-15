ארי שפיץ: כמה רגליים צריך לאבד בשביל לגרום לאחדות

גיבור ישראל ארי שפיץ הגיע לאוהל האחדות שהקים חבר הכנסת אלישע מדן, וקרא להקמת ממשלה לאומית רחבה שתאחד את הכוחות הפוליטיים.

במהלך ביקורו שוחח שפיץ עם מדן על הצורך להתגבר על המחלוקות בין המחנות ועל האחריות המוטלת על נבחרי הציבור לפעול יחד. "אנחנו באים לזעוק למנהיגים שלנו. הם צריכים לקחת אחריות לאומית ולהיכנס כולם ביחד".

בהמשך פרסם פוסט בחשבון האינסטגרם שלו בו כתב: "כמה רגליים צריך לאבד בשביל לגרום לאחדות", כשהוא רומז לפציעתו הקשה ולפציעת אלישע מדן במהלך המלחמה.

מדן הצטרף לקריאה והביע תמיהה על הקושי לנהל שיח בין הצדדים. לדבריו, דווקא לנוכח חילוקי הדעות יש חשיבות בהוכחת האפשרות לשבת יחד ולמצוא את המשותף. "זה בלתי נתפס בעיני שאי אפשר לדבר אחד עם השני. צריך להראות לכולם שאפשר לשבת ביחד, לדבר ושהמכנה המשותף בינינו אדיר".

גם חבר הכנסת איתמר איתם התייחס למכשולים העומדים בפני הקמת ממשלה רחבה. "יש חוסר הסכמות, פחדים וחוסר אמון. צריך להתגבר עליהם למען עם ישראל. ידענו לעשות את זה בקרב - נדע לעשות את זה גם בכנסת".