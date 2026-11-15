מייסד הביטחוניסטים, תא״ל במיל׳ אמיר אביבי

תא"ל (במיל') אמיר אביבי, מייסד תנועת "הביטחוניסטים", הגיע לאוהל האחדות שהקים ח"כ אלישע מדן סמוך למשכן הכנסת בירושלים, וקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו וליו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, להגיע להסכמות על הקמת ממשלת אחדות לאומית.

בריאיון לערוץ 7 הדגיש אביבי כי שני המחנות יצטרכו להתפשר, אך הביע את עמדתו שלפיה נתניהו צריך לעמוד ראשון בראש הממשלה המשותפת.

"אנחנו ברגע גורלי, עם שבע חזיתות, עם צורך עוד לטפל באיראן, עם אתגרים פנימיים משמעותיים. העם הזה, ברובו המכריע, רוצה לראות את המערכת הפוליטית מתאחדת נוכח האתגרים. נמאס מהריבים, נמאס מהקטנוניות", אמר אביבי.

בהתייחסו לדרישה מצד מפלגתו של איזנקוט לדעת אילו ויתורים מוכנים נתניהו והימין לעשות כדי לאפשר את הקמת הממשלה, הבהיר אביבי כי האחריות להגיע להסכמות מוטלת על שני הצדדים. "שיעשו משא ומתן. בסוף לאחדות יש מחיר, באחדות צריך להתפשר. שני הצדדים צריכים למצוא את הנקודה המשותפת. יש לנו הרבה יותר מהמשותף מאשר מהמפריד, ואי אפשר להמשיך עם הריבים האלה".

אביבי הביע התנגדות לאפשרות של הקמת ממשלה שתישען על קולות המפלגות הערביות. "אי אפשר להישען על מפלגות איסלאמיסטיות קיצוניות אחרי השבעה באוקטובר, אחרי כל מה שעברנו. יש פה משפחות שכולות בוכות, לא מאמינות שרוצים בכנסת ישראל לעשות דברים כאלה. רוצים את האחדות הזאת למען הביטחון, למען השגשוג. העם עייף כבר מכל הריבים".

כשנשאל על חוסר האמון בנתניהו מצד גורמים באופוזיציה ועל הטענות כי ראש הממשלה משתמש באיום האיראני כדי לקדם ממשלת אחדות, דחה אביבי את הדברים והזכיר כי נתניהו קרא להקמת ממשלה רחבה עוד לפני הבחירות. "הסיפור הזה עם איראן הוא רציני. המשטר האיראני מבין שהשרידות שלו תלויה רק בדבר אחד, בגרעין. בסופו של דבר אנחנו פה משחקים עם החיים שלנו. גם ראש הממשלה מבין שבסוף צריך להתאחד, למצוא את הנקודה שבה נסכים על הדברים. אני באמת מאמין שרב המאחד על המפריד. אז בואו, נעשה מאמץ ונאחד שורות".

בהמשך נשאל אביבי אם נתניהו ואיזנקוט מסוגלים להגיע להסכמות גם בשאלת זהות ראש הממשלה הראשון ובאפשרות לרוטציה. "בסופו של דבר אני מאמין שבגלל הניסיון שיש לו והעבודה מול טראמפ, נכון שיהיה שנתניהו יוביל. מה יקרה אחרי זה? שיסגרו זאת בחדר המשא ומתן".