איראן שיגרה היום (ראשון) שישה כטב"מים לעבר בסיס צבאי אמריקאי בבחריין. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה האיראניים נמסר כי המתקפה שוגרה לעבר מתקן מכ"ם של מערך ההגנה האווירית האמריקאי בבסיס האווירי א-ריפאע בבחריין.

"מצר הורמוז סגור, וכל תוקפנות מצד האויב האמריקאי תיענה בתגובה קשה ועוצמתית אף יותר", נמסר בהודעת משמרות המהפכה האיראניים.

צבא בחריין מסר כי הצליח ליירט את הכטב"מים ולמנוע את הפגיעה במכ"ם. בעקבות המתקפה האיראנית, הופעלו אזעקות בבחריין, והאזרחים התבקשו להיכנס למרחבים מוגנים. "ממלכת בחריין מגנה בחריפות את המשך התקיפות האיראניות האכזריות בשטחה, ומטילה על איראן את מלוא האחריות להשלכותיהן".

זו המתקפה השנייה בתוך שלושה ימים שמשגרת איראן כלפי בסיס צבאי אמריקאי במדינות המפרץ. ביום שישי שיגרה איראן מספר כטב"מים לעבר בסיס אמריקאי בבחריין, במתקפה הראשונה מזה חודשיים. התקיפות האיראנית מתרחשות במקביל למתקפות אמריקאיות נגד מתקני מכ"ם איראניים באי קשם במצר הורמוז, אך גם במקביל למשא ומתן המתנהל בין ארה"ב ואיראן בתיווך מדינות המפרץ, בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה.

השבוע אמר הנשיא טראמפ כי הוא "אינו מעוניין עוד בהסכם עם איראן", וסיפר כי ביקש מסגנו ג'יי די ואנס לעזוב את המשא ומתן עם איראן ולהתרכז "בשחיתות בערים הנשלטות על ידי הדמוקרטים".