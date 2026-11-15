אייל ברקוביץ' חזר הערב (ראשון) למסך רשת 13, לאחר שבוע שבו הושעה משידור בעקבות התבטאויות שעוררו סערה ציבורית וטענות לגזענות. עם שובו לתוכנית "מוריה וברקו", שאותה הוא מגיש לצד מוריה אסרף, התייחס ברקוביץ' לפרשה, דחה את ההאשמות נגדו וטען כי הביקורת שהופנתה אליו הייתה מוגזמת.

"ברקו זה לא הנושא. עשו עליי סיבוב, הסיפור פה שלא מצליחים להקים ממשלה והתעסקו בברקו", טען. "אני במשך שנים מדבר לפעמים בצורה בוטה כלפי נתניהו, חרדים, ביביסטים, ערבים, אני אומר מה שאני חושב וזו התוכנית".

בהמשך דחה את הטענה כי דבריו היו גזעניים, וטען כי מדובר בהתבטאויות שנאמרו בהומור וזכו לפרשנות מחמירה. "אי אפשר כל דבר שמעבירים ביקורת או שצוחקים להגיד את המילה גזענות. גזענות זה לא. זה היה דאחקה אבל היה נוח להם לעשות עליי את הסיבוב הזה כי היה את הסיפור עם לוסי אהריש בתחילת השבוע".

הוא הוסיף "אם אתם רוצים תכונית אחרת שישימו פה את פאולה וליאון אבל התוכנית פה היא בלי פילטרים. לפעמים יש אנשים שנעלבים - מה אפשר לעשות".

הסערה שהובילה להשעייתו פרצה בשבוע שעבר, לאחר שבמהלך תוכניתו הטיל ברקוביץ' ספק בתאריהם האקדמיים של הנבחר הדמוקרטי עבדול אל-סייד וחבר הכנסת אחמד טיבי. בעקבות הדברים התקיימה עמו שיחת הבהרה, ולאחריה הוחלט להשעותו משידורי חדשות 13. ברשת מסרו אז כי התבטאויותיו אינן עולות בקנה אחד עם ערכי החברה.

האירוע התרחש לאחר עימות מתוקשר נוסף, בין ברקוביץ' למגישת הטלוויזיה לוסי אהריש, שבמהלכו עוררה אחת מהתבטאויותיו כלפיה ביקורת חריפה. גם באותו מקרה דחה ברקוביץ' את הטענות לגזענות, אף שהכיר באפשרות שניסוח דבריו לא היה מוצלח. "יכול להיות שאמרתי איזה משפט לא נכון, אבל מפה ועד גזענות - הולכים רחוק".