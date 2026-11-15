מדד המחירים לצרכן ירד בחודש אוקטובר ב-0.1%, ושיעור האינפלציה השנתי ירד לרמה של 1.1%, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לצד הירידה במדד הכללי נרשמה התמתנות גם במחירי הדירות, שהשלימו ירידה שנתית של 1.5%. מנגד, בשוק השכירות נמשכות עליות המחירים, בעיקר בקרב שוכרים שנכנסו לדירות חדשות.

הירידה במדד אוקטובר הושפעה בין היתר מהוזלות במחירי הפירות הטריים, שירדו ב-2.8%, ובסעיף התחבורה, שרשם ירידה של 1.4%. גם סעיף שירותי הדיור בבעלות הדיירים ירד ב-0.5%.

מנגד, עליות המחירים הבולטות ביותר נרשמו בהלבשה ובהנעלה, שהתייקרו ב-4.1%, ובירקות הטריים, שמחיריהם עלו ב-3.5%. סעיף תחזוקת הדירה עלה ב-0.4%, ואילו מחירי הריהוט והציוד לבית התייקרו ב-0.3%.

למרות הירידה במדד הכללי, נתוני שוק השכירות מצביעים על עליות מחירים משמעותיות עבור חלק מהשוכרים. בקרב מי שחידשו חוזה שכירות נרשמה עלייה של 2.8% בשכר הדירה, ואילו בדירות שבהן התחלפו שוכרים נמדדה עלייה של 5.5%.

בלמ"ס מדגישים כי שיעורים אלה משקפים בקירוב את השינוי השנתי בשכר הדירה בכל אחת מהקבוצות, ולא התייקרות חודשית. זאת משום ששכר הדירה של מרבית השוכרים נותר קבוע במהלך תקופת החוזה, שלרוב אינו כולל מנגנוני הצמדה.

במקביל, נמשכת הירידה במחירי הדירות הנמכרות. מדד מחירי הדירות, שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן, ירד ב-0.2% בהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2026 לעסקאות שבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט.

הירידה החדה ביותר בתקופה זו נרשמה במחוז תל אביב, שבו ירדו המחירים ב-0.8%. במחוז הדרום נרשמה ירידה של 0.6% ובמחוז המרכז ירידה של 0.2%. לעומת זאת, במחוז חיפה עלו המחירים ב-0.8%, בצפון נרשמה עלייה של 0.4%, ובירושלים נותרו המחירים ללא שינוי. מחירי הדירות החדשות ירדו באותה תקופה ב-0.7%.

גם בהשוואה שנתית ניכרת ירידה במחירי הדירות. מחירי העסקאות באוגוסט-ספטמבר 2026 היו נמוכים ב-1.5% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2025.

בחלוקה למחוזות, הירידה השנתית הבולטת ביותר נרשמה בתל אביב, בשיעור של 2.1%. במחוז המרכז ירדו המחירים ב-2%, בדרום ב-1.6%, בצפון ב-0.3% ובירושלים ב-0.1%. חיפה הייתה המחוז היחיד שבו נרשמה עלייה שנתית, בשיעור של 0.3%.

נתון נוסף שפרסמה הלמ"ס מצביע על ירידה במחיר הממוצע של דירה בישראל. ברבעון השלישי של 2026 עמד המחיר הממוצע הארצי על כ-2.287 מיליון שקלים, לעומת כ-2.320 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 1.5%.

לצד ההתפתחויות במחירי הדירות, מדד תשומות הבנייה למגורים ממשיך לעלות. באוקטובר עלה המדד ב-0.4% והגיע ל-104.4 נקודות, לעומת 104 נקודות בספטמבר, לפי בסיס יולי 2025.

מתחילת השנה עלה מדד תשומות הבנייה ב-3.2%, וב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 3.9%. לפי נתוני הלמ"ס, ההתייקרות השנתית הושפעה מעלייה של 5.2% במחירי שכר העבודה בענף.

באוקטובר עצמו עלה מדד שכר העבודה בענף הבנייה ב-0.5%, ואילו מדד מחירי החומרים והמוצרים עלה ב-0.1%.

מבין חומרי הבנייה נרשמו עליות בולטות במחירי הבלוקים, שהתייקרו ב-2.1%, ברשתות ובכלובים, שעלו ב-1.3%, ובברזל לבנייה, שמחירו עלה ב-1.2%. מנגד, מחירי המחיצות המתועשות ירדו ב-1.2% ומחירי הבטון המובא ירדו ב-0.7%.

בתחום התעשייה נרשמה באוקטובר עלייה חדה יותר. מדד מחירי היצרן של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.9% לעומת ספטמבר. עם זאת, המדד בניכוי דלקים נותר ללא שינוי.

ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-5.1%, בעוד שהמדד ללא דלקים עלה ב-0.9% בלבד.

ההתייקרות הבולטת ביותר באוקטובר נרשמה במוצרי הנפט המזוקק, שמחיריהם זינקו ב-16.5%. מחירי המתכות הבסיסיות עלו ב-1.5%. מנגד, מחירי הטקסטיל ירדו ב-2% ומחירי מוצרי ההלבשה ירדו ב-1.2%.