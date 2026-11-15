הם חזרו מהצעת נישואין בירושלים. בדרך הותקפו באבנים, ועברו לינץ' ודקירות. זה קרה בימי "שומר חומות", ולמרות חומרת האירוע, שום דבר לא זז.

"האירוע כמעט פוספס ולא התקדם לשום מקום", מספר עו"ד חיים בלייכר, מנהל מחלקת נפגעי הטרור בארגון חוננו.

"לא הרפינו, והעברנו למפלג מיעוטים במשטרה את כל הפרטים, עד שנעצרו שתי חוליות מחבלים".

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המעצר היה רק ההתחלה. חוננו ליווה את בני הזוג בדיונים המתישים כדי שלא יעמדו לבד מול המערכת, ודרש עונשים חמורים. המאבק הגיע עד בית המשפט העליון, שהחמיר את עונשם של מחבלים שהשתתפו בלינץ'.

"במקביל להליך הפלילי, אנחנו תובעים אותם בתביעות נזיקין אזרחיות, ולאחרונה מחבלים שילמו מכיסם עשרות אלפי שקלים לנפגעים", אומר בלייכר. "היום, לאור חוק הפיצויים החדש, אנו מכינים גם תביעות אסטרטגיות נגד הרשות הפלסטינית".

הסיפור של בני הזוג אינו חריג. "הליווי שלנו מתחיל מהשניות הראשונות", מסביר בלייכר. "יש מקרים שהטלפון מצלצל אצלנו עוד לפני שמזמינים אמבולנס. אחרי שאני מוודא שמטפלים בפן הרפואי, הם מתקשרים כי הם מבינים שצריך לפעול מיד מול גורמי הביטחון כדי שהאירוע יטופל כראוי ולא ימוסמס".

המחלקה מטפלת גם ב"טרור השקט", יידויי אבנים ובקבוקי תבערה, שלעתים נתקל באוזלת יד. "נפגעים מדווחים לא פעם שכוחות הביטחון כלל לא מגיעים לזירה או שהתיק נסגר", מתאר בלייכר. "תפקידנו ברגעים אלו הוא להדריך אותם לא לוותר, ללוות אותם בהגשת התלונות ולהפעיל לחץ על הרשויות לחקור ולמצות את הדין".

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המאבק לא נעצר במחבל עצמו. "בפיגוע הנורא בברקן, שבו נרצחה קים לבנגרונד-יחזקאל הי"ד, ניהלנו מאבק מול רשת הסייענים", מציין בלייכר. "אבא של קים לא ויתר, הגיע לכל דיון, דרש עונש מקסימלי והשפיל את המחבלים באולם, מבלי לתת להם להרגיש 'גיבורים'".

המאבק נשא פרי. אמו של המחבל מברקן נשלחה למאסר בפועל, משום שידעה על כוונות בנה ולא מנעה את הפיגוע. הדבר יצר הד נרחב בתקשורת הערבית.

לימים סיפרה לבלייכר פרקליטה צבאית על מחבל שנעצר לפני שביצע פיגוע. בחקירתו הודה שמה שגרם לו להתחרט היה הפחד שאמו תשב בכלא. "לא פחדתי לשבת בכלא", אמר המחבל, "אבל לא יכולתי לשאת את המחשבה שאמא שלי תיעצר".

עבור בלייכר זו תמצית השליחות: להחזיר את הכוח והשליטה לקורבנות ולמשפחותיהם. בין אם מדובר בתיק רצח כמו בברקן או ברצח הנער בנימין אחימאיר הי"ד, ובין אם ביידוי אבנים ביהודה ושומרון, המסר אחד: אף נפגע טרור אינו נשאר לבד.

קמפיין התמיכה בחוננו יימשך עד יום חמישי בלבד.

>> כדי שאף נפגע טרור לא יישאר לבד: לתמיכה בחוננו לחצו כאן עכשיו