אזרח ישראלי שחצה את הגבול לירדן באמצעות גלשן סאפ ונעצר על ידי כוחות הביטחון במדינה - שוחרר הערב (ראשון) והוחזר ארצה.

האזרח נתפס במפרץ אילת כשחצה את הגבול הימי בין המדינות. דובר צה"ל אישר היום את פרטי האירוע, בעקבות הודעה שפרסם חיל הים הירדני.

בהודעה שפורסמה אחר הצהריים נמסר כי "אתמול התקבל דיווח על אזרח ישראלי שחצה דרך הים משטח הארץ לשטח הימי של ירדן. אזרח שנעצר עוכב על ידי כוחות הביטחון הירדנים, ומאז כוחות הביטחון פועלים בצירים הרלוונטיים להשבתו בבטחה".

בעקבות האירוע פרסמה מערכת הביטחון אזהרה לציבור מפני חציית הגבול לירדן שלא דרך מעברי הגבול הרשמיים.

"צה"ל מדגיש כי חציית הגבול לירדן שלא דרך מעבר גבול מוסדר אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק", נמסר.