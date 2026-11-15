תוספת תקציבית של 10.5 מיליון שקלים נדרשת למימון אבטחתה של שרת המדע גילה גמליאל בשנת 2026, בעקבות עלייה ברמת הסיכון הנשקפת לה, כך דווח בחדשות 12.

הבקשה הוגשה לאחר שבמהלך השנה האחרונה כבר תוגברה האבטחה סביב השרה בשל האיומים עליה. הסכום המבוקש נועד להתווסף לתקציב האבטחה הקיים ולממן את ההוצאות הנוספות שנוצרו בעקבות השינויים בהערכת הסיכון.

על פי הנימוקים המופיעים במסמכים, הגידול בהוצאות האבטחה נובע מהחמרה ברמת האיום על גמליאל במהלך השנה האחרונה. עוד צוין כי הצורך בתוספת התקציבית מבוסס על הערכות מצב של גופי הביטחון, המתייחסות למלחמה ולתרחישי איום נוספים.

ברקע הדברים עומדת הערכה שלפיה האיומים על השרה עשויים להיות קשורים לקשריה עם יורש העצר האיראני. לפי הדיווח, קיימת אפשרות שגורמים איראניים סימנו את גמליאל כיעד בשל קשרים אלה, אולם מדובר בהערכה בלבד ולא בקביעה מבוססת באשר למקור האיומים.