יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, מכחיש את הדיווחים על התקדמות משמעותית במגעים עם גדי איזנקוט, ודוחה את הטענות שלפיהן הצדדים כבר החליפו טיוטות במסגרת המשא ומתן.

"לדיווחים על התקדמות 'דרמטית' במגעים ו'חילופי טיוטות' עם יהדות התורה אין כל שחר", הבהיר אשר. לדבריו, "גם העצות שמגיעות ממפלגות אחרות נשענות על אותם דיווחים כוזבים ומגמתיים".

במקביל להכחשה של אשר, דרעי מציג עמדה נחרצת נגד האפשרות שש"ס תצטרף למגעים עם גוש השינוי. בשיחות סגורות הוא מתמקד בסוגיית חוק הגיוס ובחשש שהמפלגות החרדיות יתמכו בהקמת ממשלה מבלי שיוכלו להבטיח את העברת החוק.

"אין ליהדות התורה ערבויות להעברת חוק הגיוס", אמר דרעי. "הייעוץ המשפטי של הכנסת כבר התבטא שאי אפשר להעביר את חוק הגיוס לפני השבעת ממשלה, גם בתקציב הם לא זקוקים לחרדים".

לדברי דרעי, הקמת ממשלה בתמיכת המפלגות החרדיות לפני הסדרת סוגיית הגיוס עלולה להותיר אותן ללא יכולת להבטיח את קידום דרישותיהן.

"זה צעד מסוכן שיקימו ממשלה על קולות חרדים ולבסוף נגורש מהעיר בלי הסדרת מעמד תלמידי הישיבות", הזהיר. "בכל מקרה ש"ס לא תנהל שיחות עם גוש השינוי, המועצת הכריעה שאנחנו הולכים עם נתניהו וכך יהיה".