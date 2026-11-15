חשד למעורבות של גורמים המקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך שהוביל למעצר פעילי רע"ם ביום הבחירות.

תחקיר שפורסם הערב (ראשון) בחדשות 12 חושף פרטים חדשים על התנהלות המשטרה והשב"כ סביב החשדות להתערבות בבחירות.

לפי התחקיר, מידע מודיעיני שהגיע מעובד לשעבר במשרד ראש הממשלה הוזן למערכות המשטרה ערב הבחירות, ושימש בהמשך בסיס למעצרים שזכו לתהודה פוליטית נרחבת.

במוקד החשיפה עומדת השתלשלות האירועים שהחלה ביום שני, ערב הבחירות, כאשר עדו נורדן, ראש הסגל בלשכת נתניהו, התקשר ללשכת מפכ"ל המשטרה והעלה תלונה הנוגעת לפעילי רע"ם בדרום.

על פי התחקיר, במהלך השיחה הפנה נורדן את המשטרה למקור מודיעיני שלכאורה החזיק במידע רלוונטי. עוד באותו ערב יצר רכז מודיעין משטרתי קשר עם המקור, שתואר כעובד לשעבר במשרד ראש הממשלה וכמקורבו של יוסי שלי, לשעבר מנכ"ל המשרד.

אותו אדם מסר מידע מפליל לכאורה על שלושה פעילי רע"ם. המידע הוזן באותו ערב למערכות המודיעין של המשטרה, ולמחרת, ביום הבחירות, יצא לפועל מבצע המעצרים.

עוד דווח כי המידע שנמסר התברר בהמשך כחסר בסיס. כעת נבדק החשד כי הוכנס מראש למערכות המשטרה כדי לחזק את התלונה שהגיעה מלשכת ראש הממשלה ולאפשר את ביצוע המעצרים בעיתוי רגיש מבחינה פוליטית.

במסגרת המבצע פשטו 14 שוטרים על בתיהם של שלושה פעילי רע"ם בדרום ועצרו אותם. לפי התחקיר, הפשיטות נערכו ללא צווי חיפוש, ובמועד המעצר גם לא היו בידי השוטרים צווי מעצר.

לאחר המעצרים פרסמה המשטרה חשדות הנוגעים לכספים ולפתקי הצבעה של רע"ם, שלכאורה נועדו לתמרץ מצביעים. לפי התחקיר, החשדות שהוצגו באותה עת התבררו בהמשך כמוגזמים.

בעקבות הממצאים נערכת בדיקה בלשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ובאגף החקירות במשטרה. הבדיקה נמצאת בשלביה הראשוניים, והחשד בדבר שתילת המידע והקשר למהלך פוליטי מתוכנן טרם הוכרע.

עוד פורסם כי בפגישה שקיים זיני עם גדי איזנקוט, יומיים לאחר הבחירות, הציג ראש השב"כ קלסר ובו חומר מודיעיני וטען כי המידע על החשדות להטיית בחירות ביישובים ערביים היה מוכר לשירות במשך שנים. "יש כאן ידיעות כבר מ-2018 שהערבים גונבים את הבחירות בישראל. כל ראשי השב"כ התעלמו מזה. אני באתי, והרמתי את האבן הזאת", אמר זיני לאיזנקוט.

בתגובה לפרסום מסר שירות הביטחון הכללי: "מתוקף ייעודו ותפקידיו בחוק, ובהתאם להנחיית יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט סולברג, נחקרו בשב"כ חשדות חמורים לפעילות של חתרנות והשפעה זרה בהקשרי הבחירות. במסגרת זו מבצע השירות פעולות שונות בהתאם לסמכויותיו לפי הדין. הפרסומים אודות יעדי החקירה או כלים המופעלים במסגרתה, אינם מטעם השב"כ, וכך נכון יהיה להתייחס אליהם".

לשכת ראש הממשלה דחתה את הטענות ומסרה: "עוד כתבה שקרית בעטיפה של מוזיקה דרמטית כחלק מהניסיונות החמורים להשתיק את פרשת זיהום הבחירות. לגופם של דברים: מידע פלילי הגיע לראש הסגל עדו נורדן, הוא מילא את חובתו כפי שמצופה מכל אזרח שומר חוק וחיבר את אותו אדם למשטרה. כל מעורבות נוספת של ראש הסגל שנטענת בכתבה היא שקרית ועילה לדיבה. הוא מעולם לא דיבר עם גורמי מודיעין במשטרה ולא גורמים אחרים המעורבים בחקירה. כפי שהתברר לאזרחי ישראל ולראש הסגל דרך התקשורת בבוקר הבחירות, אכן נתפס אדם עם עשרות אלפי שקלים במזומן ופתקי רע"מ", נמסר מטעם לשכת נתניהו.

יו"ר "ישר" גדי איזנקוט תקף את נתניהו בחריפות. "אסור שנתניהו ימשיך לכהן כראש ממשלה או שישראל תיגרר לבחירות נוספות בעודו בתפקיד".

הוא קרא לפתיחת חקירה מיידית ולמתן הבהרות מצד המשטרה והשב"כ, והודיע כי יפעל להקמת ועדת חקירה לבדיקת מעורבות לשכת ראש הממשלה והתנהלות גופי הביטחון לקראת יום הבחירות ובמהלכו.