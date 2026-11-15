על רקע המגעים הקואליציוניים המתנהלים בין גוש השינוי לבין נציגי יהדות התורה, יוצא זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב משה מאיה, במתקפה חריפה נגד האפשרות שמפלגתו תצטרף לממשלה הנשענת על מפלגות השמאל.

בשיחות שקיים ביממה האחרונה וצוטטו הערב באתר החרדי 'בחדרי חרדים', שרטט הרב קו אדום ברור שנועד לבלום כל ניסיון לחבר את המפלגה לקואליציה מסוג זה.

לדברי הרב מאיה, יש להבחין בין עצם קיום ההידברות עם יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, לבין הקמת ממשלה משותפת. בעוד שאת עצם השיח עם איזנקוט הוא מגדיר כצעד לגיטימי ואף ראוי לטובת קידום האחדות, הוא שולל על הסף ישיבה בממשלה לצד דמויות כגון יאיר גולן וח"כ גלעד קריב - צעד שלדבריו מהווה נטישה של המחנה האמוני והמסורתי.

בביקורת חריפה שמתח על השותפות הפוטנציאלית, התבטא הרב מאיה בחומרה נגד החיבור עם מחנה השמאל. "איך ייתכן שאל מול פרשת דרכים בין תרבות השמאל - שמייצגת את תרבות 'אוכלי השפנים', לבין ציבור הימין שמייצג את היהדות והמסורת, נלך עם שונאי ה'?", תהה הרב, והזהיר כי "הצטרפות אליהם יכולה להגיע לכדי פיקוח נפש ממש".

הרב מאיה סיכם והבהיר כי במישור המעשי והאידיאולוגי, ש"ס לא תוכל לפעול תחת הרכב קואליציוני כזה: "בממשלת שמאל של היום, ש"ס לא תוכל להגשים את ייעוד הקמתה".