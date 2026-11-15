שינוי משמעותי באופן שבו הבנקים מתקשרים עם הלקוחות מעורר סערה צרכנית: ח"כ יוסף טייב (ש"ס) פנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ולמפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי, בדרישה לעצור לאלתר את קידום התוכנית שתאפשר לבנקים להעביר לקוחות לקבלת הודעות בדיגיטל בלבד - גם ללא הסכמתם המפורשת.

לפי טיוטת ההוראות שפרסם בנק ישראל בתחילת החודש להערות הציבור, תשתנה ברירת המחדל הקיימת כיום במערכת הבנקאית.

המשמעות הצרכנית היא שהבנקים יוכלו להפסיק לשלוח מכתבים פיזיים לתיבות הדואר - כולל התרעות קריטיות על חריגות ממסגרת האשראי, חיובים חריגים ועדכונים שוטפים - ולהעביר את המידע באפליקציה או באתר הבנק בלבד.

במכתבו מתריע ח"כ טייב כי עבור לקוחות שאינם מחוברים באופן שוטף לערוצים המקוונים, ובהם אזרחים ותיקים, הציבור החרדי ואוכלוסיות נוספות שאינן מורגלות בטכנולוגיה, המהלך עלול להוביל לנזק כלכלי ישיר.

לדבריו, לקוח שלא יבדוק את האפליקציה עלול להחמיץ הודעה על חיוב בלתי צפוי או חריגה בחשבון, ולאבד את היכולת להגיב בזמן כדי להגן על כספו. "עבור קבוצות אלו, המכתב המודפס אינו מותרות אלא שירות יסודי וחיוני, המהווה את המנגנון הבלעדי למעקב ובקרה על משאביהם הכספיים", כתב טייב.

בבנק ישראל אמנם כללו בטיוטה מנגנוני הגנה, שלפיהם לקוחות בני 70 ומעלה, וכן לקוחות שלא נכנסו לאתר הבנק או לאפליקציה במשך שנה שלמה, לא יועברו לדיוור דיגיטלי ביוזמת הבנק. בנוסף, כל לקוח יוכל לבקש להמשיך ולקבל דואר מודפס. ו

אולם, טייב טוען כי החרגות אלו אינן מספקות, שכן עצם הכניסה החד-פעמית לאפליקציה אינה מעידה על יכולתו של הלקוח לעקוב אחר הודעות רשמיות, והפיכת הנטל על הלקוח לבקש דואר פיזי פוגעת בזכותו הבסיסית למידע.

מעבר להיבט הצרכני, טייב תוקף את התנהלות הפיקוח על הבנקים מול הכנסת. לטענתו, הנושא כבר נדון בינואר האחרון בוועדת הכלכלה, שבראשה עמד אז ח"כ דוד ביטן, ובסיום הדיון הוסכם להקים צוות בחינה ובנק ישראל אף הצהיר שלא יקדם את המהלך ללא הסכמת הוועדה.

כעת, טוען טייב, בנק ישראל מפרסם את הטיוטה לשימוע ציבורי בעיצומו של חלון זמן שבו ועדת הכלכלה החדשה טרם התכנסה. המועד האחרון להגשת הערות הציבור נקבע ליום רביעי הקרוב, וטייב דורש להקפיא את ההליך עד לקיום דיון דחוף בוועדה.