ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה לשעבר, שוקל לחזור לתפקידו ימים ספורים, לאחר שהתפטר בעקבות פרסומים על קשרים רומנטיים שניהל, ובהם קשר עם אישה שנחשדה בריגול לטובת סין.

לפי דיווח שפרסם הערב (ראשון) העיתון הבריטי "פייננשל טיימס", בכירים בתעשיית הטכנולוגיה האמריקנית פועלים לקידום חזרתו, ואף מבקשים לגייס למהלך תמיכה מצד הבית הלבן.

האפשרות להחזיר את הואנג לתפקיד עולה בזמן שדירקטוריון אנבידיה ממשיך בבדיקה עצמאית של התנהלותו. עזיבתו הובילה למשבר הנהגה בענקית השבבים, ששווייה מוערך בכארבעה טריליון דולר, והציבה בפני החברה שאלות הנוגעות להמשך ניהולה.

על פי גורמים המעורים בנושא, הואנג כבר שוחח עם מקורביו על האפשרות לשוב לעמוד בראש החברה. אחד מהם סיפר כי הוא פועל להקמת צוות של בכירים בעמק הסיליקון, שמטרתו להפעיל לחץ על הדירקטוריון ולרתום גורמים בממשל האמריקני למהלך.

לדברי אותו מקורב, הואנג עצמו תומך ביוזמה. הוא הוסיף כי המנכ"ל לשעבר נהנה מתמיכה נרחבת בקרב אנשי תעשיית הטכנולוגיה.

במקביל למגעים מאחורי הקלעים, בסוף השבוע התרחבה יוזמה ציבורית הקוראת להחזרתו של הואנג. הקמפיין, שנקרא "Bring Jensen Back", כלל מכתב פתוח שעליו חתמו גם עובדים באנבידיה, וזכה לתמיכתו של אילון מאסק.

אלא שהמאמצים להשיב את הואנג עשויים להיתקל בהתנגדות מצד גורמים בוושינגטון. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קרא ביום ראשון לבצע "טלטלה דרמטית" בהנהגת אנבידיה בעקבות עזיבתו של המנכ"ל.

למרות התמיכה בו, יכולתו של הואנג להשפיע ישירות על ההכרעה מוגבלת. הוא אינו מחזיק במספר מניות המאפשר לו לשלוט בהחלטות החברה, ולכן אינו יכול לכפות על הדירקטוריון לבטל את ההחלטה שהובילה לסיום כהונתו.

בינתיים מופקדת הנהלת אנבידיה בידי קולט קרס, שמונתה למנכ"לית זמנית. קרס פועלת לייצב את החברה לקראת פרסום הדוחות הכספיים הרבעוניים ביום שלישי, על רקע חוסר הוודאות בנוגע להנהגתה.