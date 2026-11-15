הרב יצחק שילת, ראש ישיבת מעלה אדומים, קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו וליו"ר "ישר" גדי איזנקוט להקים יחד ממשלת אחדות ציונית רחבה.

בדברים שפרסם מתייחס הרב שילת לקריאתם של אלישע מדן ואיתמר איתם להקמת ממשלת אחדות לאומית, ורואה בה ביטוי לרחשי הלב של דור הלוחמים שצמח בעקבות אירועי שמחת תורה.

"קריאתם של גיבור ישראל אלישע מדן ושל איתמר איתם שהצטרף אליו להקמת ממשלת אחדות לאומית, מבטאת באופן אותנטי את רחשי הלב של דור הלוחמים של אחרי שמחת תורה", כתב הרב שילת.

לדבריו, "זהו דור של צעירים שהנפש שלהם נקיה, שאינם מבינים מדוע אותה אחווה אמיתית, אותה מסירות בלב ונפש בשדה הקרב למען עם ישראל, צריכה להתלכלך בקמפיינים רוויי שנאה והכפשות כאשר מדובר על הנהגת המדינה".

הרב שילת מדגיש כי אין מדובר ביוזמה פוליטית רגילה, אלא בקריאה מוסרית ולאומית. "הקריאה שלהם לממשלת אחדות אינה קריאה פוליטית. היא קריאת עומק לאחריות לגורל העם. היא קריאה לראשי המפלגות להתעשת ולהבין שנפש העם קצה בשיח הריב והפירוד, ושמגיעה לנו בתקופה רבת אתגרים זו תחושת ביטחון בהנהגה משותפת ורחבה".

בהמשך דבריו מתייחס הרב שילת למצב הפוליטי שנוצר בעקבות הבחירות, וטוען כי דווקא הקושי בהרכבת ממשלה עשוי להוביל לפתרון הרצוי. "המציאות הפוליטית שנוצרה בעקבות הבחירות היא הזדמנות לשלום הפנימי המיוחל", כתב. "ממשלת 'ימין על מלא', גם אם רשמה לזכותה הישגים חשובים, אינה יכולה לרפא את הפילוג בעם, והעם חשוב ממנה. עכשיו ממשלה כזאת גם אינה אפשרית".

מנגד, הרב שילת שולל גם את האפשרות להקמת ממשלת גוש השינוי בהשתתפות מפלגת רע"מ. "ממשלת 'גוש השינוי' אף היא אינה מציאותית. אין להעלות על הדעת שרמטכ"ל לשעבר, ולדאבוננו גם אב שכול, יקים ממשלה עם מי שאינם מוכנים להוציא מפיהם גינוי לחמאס", כתב.

בהקשר זה הוסיף הרב שילת גם חשבון נפש אישי ביחס לעמדתו בעבר כלפי יו"ר רע"מ, מנסור עבאס. "את חטאי אני מזכיר היום. לפני כ-5 שנים, בפעם הראשונה שבה נאם מנסור עבאס על הכרתו במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, ראיתי בכך פתח תקוה וחשבתי שאפשר לצרפו לקואליציה. טעיתי. אין צורך לשמוע את נאומיו בערבית. די לעיין במצע רע"מ לבחירות האחרונות".

על רקע הדברים קורא הרב שילת לשני המנהיגים המרכזיים להניח בצד את המחלוקות ולפעול להקמת ממשלה משותפת. "ובכן, פלונטר? אולי דוקא הזדמנות. מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו. יואילו נא מר נתניהו ומר אייזנקוט לשבת ולהגיע להסכם על ממשלה ציונית משותפת".

לדבריו, ממשלה כזו תוכל להתמודד גם עם אחת הסוגיות הרגישות ביותר בחברה הישראלית - סוגיית גיוס החרדים. "ביחד, ותוך ויתורים הדדיים, הם יוכלו למצוא פתרון לא רק למחלוקות ביניהם (שברור לכל שאינן מהותיות), אלא גם לסוגיית הגיוס. לא פתרון המושג על ידי סחטנות פוליטית, אלא כזה שיכבד את התורה ואת הציבור החרדי אבל יגרום גם לו לקחת אחריות לאומית".

את דבריו חותם הרב שילת בפנייה ישירה למנהיגים, בשם הדור הצעיר שנשא בנטל המלחמה. "זוהי חובתכם, המנהיגים, לעם ישראל, ובמיוחד לדור הצעיר, דור הגיבורים, שהקיז את דמו למען העם הזה, ומצפה לכך מכם".