נכדו החרדי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנם של נועה רוט ובעלה, דניאל רוט, נישא הערב (ראשון) בירושלים. החתונה נערכה במתכונת מצומצמת, באולם שכונתי באזור מאה שערים, בהשתתפות מוזמנים בלבד.

נועה רוט, בתו של נתניהו, ובעלה דניאל מנהלים אורח חיים חרדי ומתגוררים בשכונת מאה שערים בירושלים. המשפחה משתייכת לקהילת חסידי ברסלב, וילדיה התחנכו במוסדות החינוך של הציבור החרדי בעיר, ובהם תלמוד התורה "דרכי שמואל".

החתונה הנוכחית אינה האירוע המשפחתי הראשון של משפחת רוט שמעורר עניין בשל הקשר לראש הממשלה. לפני כארבע שנים, נערכה במאה שערים שמחת בר המצווה של שמואל רוט, בנם הבכור של נועה ודניאל ונכדו של נתניהו.

במהלך אותה שמחה הפתיע שמואל את המשתתפים כאשר ערך סיום על הש"ס כולו.