A Jew( Walter Bingham) in His 103 yrs. dare to SkyDive.

ניצול השואה והעיתונאי הוותיק וולטר בינגהם, בן 102 מירושלים, ביצע השבוע צניחה חופשית במטרה לגייס תרומות למען חיילים בודדים המשרתים בצה"ל.

בינגהם, איש ערוץ 7 ומחזיק בשני שיאי גינס, צפוי לחגוג את יום הולדתו ה-103 בינואר הקרוב.

מאחורי הצניחה עומד סיפור חיים המשתרע על פני יותר ממאה שנים, החל מגרמניה שלפני מלחמת העולם השנייה, דרך השירות בצבא הבריטי ועד לקריירה ארוכת שנים בעולם העיתונות והרדיו.

בינגהם נולד בגרמניה בשנת 1924. בילדותו הצליח להימלט מהנאצים במסגרת מבצע הקינדרטרנספורט, שבמהלכו הועברו אלפי ילדים יהודים לבריטניה, הרחק מסכנות הרדיפה הנאצית.

בהמשך דרכו התגייס לצבא הבריטי והשתתף בלחימה נגד גרמניה הנאצית. במהלך שירותו זכה במדליה צבאית על אומץ לב.

לאחר המלחמה פנה לעולם התקשורת ופיתח קריירה ארוכה בעיתונות וברדיו, תחומים שבהם הוא ממשיך לעסוק גם בגילו המתקדם.

בינגהם מחזיק כיום בשני שיאי גינס: העיתונאי הפעיל המבוגר בעולם ומגיש תוכנית הרדיו המבוגר בעולם.