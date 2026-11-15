רופא יהודי המועסק בבית החולים של אוניברסיטת טמפל בפילדלפיה הצליח להשתחרר מחובת החברות והתשלומים לאיגוד המקצועי המייצג את הרופאים במקום עבודתו, לאחר שטען כי תמיכת האיגוד בחרם על ישראל עומדת בסתירה לאמונתו הדתית.

ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה משפטית שהגיש בשמו ארגון America First Legal, שביקש להכיר בהתנגדותו לאיגוד כעילה לפטור מטעמי דת.

הרופא, ד"ר ג'ייקוב אגרונין, קיבל את האישור ב-9 באוקטובר 2026 מאיגוד המתמחים והרופאים הצעירים CIR, המשתייך לארגון עובדי השירותים SEIU, סניף מקומי 1957. על פי הארגון המשפטי שייצג אותו, ההחלטה פוטרת את אגרונין מחברות באיגוד, מתשלום דמי ייצוג ומכל התחייבות כספית אחרת הנובעת מההסכם הקיבוצי שנחתם בין האיגוד לבית החולים.

לפי דיווח של רשת פוקס ניוז, במכתב שבו אושרה בקשתו צוין גם כי אגרונין מעולם לא נרשם כחבר באיגוד ולא שילם לו דמי חבר.

המאבק החל בעקבות עמדות פוליטיות שאימץ האיגוד ביחס לישראל, ובמרכזן החלטה ממאי 2024 שכותרתה "Housestaff Against Apartheid". לטענת America First Legal, בהחלטה האשים האיגוד את ישראל באפרטהייד וברצח עם, הביע תמיכה בתנועת החרם BDS וקרא למוסדות אקדמיים הקשורים אליו למשוך מישראל משאבים, לרבות מה שהוגדר כ"הון אנושי".

אגרונין טען כי תמיכה כספית בארגון המחזיק בעמדות אלה מנוגדת לאמונתו הדתית, המבוססת על ההלכה היהודית. לטענת עורכי דינו, ההסכם הקיבוצי בבית החולים חייב עובדים שעליהם הוא חל להצטרף לאיגוד או לשלם דמי ייצוג כתנאי להמשך העסקתם.

ב-20 באוגוסט פנה הארגון המשפטי בשם אגרונין בדרישה להכיר בזכויותיו בהתאם להלכה שנקבעה בפסק הדין האמריקני *Communications Workers of America v. Beck*. בהמשך הורחבה הבקשה לדרישה לפטור מלא מטעמים דתיים, מכוח סעיף VII לחוק זכויות האזרח האמריקני משנת 1964 וחוק יחסי האנוש של מדינת פנסילבניה.

היועצת המשפטית הראשית של America First Legal, ג'ולי אלכסה שטראוס, מתחה ביקורת על האפשרות שרופא יהודי יידרש לתמוך בארגון המאמץ עמדות עוינות כלפי ישראל.

"מדאיג מאוד שרופא יהודי עלול להידרש להצטרף לאיגוד, לתמוך בו כלכלית או להיות מיוצג בכפייה בידי איגוד שמאשים את מדינת ישראל, באופן כוזב וזדוני, באפרטהייד וברצח עם, תומך בחרם, במשיכת השקעות ובסנקציות נגד ישראל, וקורא למשיכת משאבים ממנה, לרבות 'הון אנושי'", אמרה שטראוס בהודעת הארגון.

לדבריה, החוק הפדרלי אוסר אפליה על בסיס גזע, צבע, דת, מין או מוצא לאומי, ומחייב מעסיקים וארגוני עובדים לכבד את ההגנות הקבועות בו.

ההתנגדות של אגרונין לאיגוד לא החלה בהליך לקבלת הפטור. לפי פוקס ניוז, במאי 2026 הוא הגיש עדות לקונגרס האמריקני שבה מתח ביקורת על תגובת האיגוד למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

בעדותו הכיר בכך שהאיגוד הביע צער על האובדן, קרא לשחרור החטופים והתנגד לשנאה על רקע דתי. עם זאת, הוא מתח ביקורת על כך שחמאס לא הוזכר בשמו בהודעות האיגוד ועל האופן שבו התייחס לנפגעים משני הצדדים.

עורכת הדין מייגן רדשו, שייצגה את אגרונין מטעם America First Legal, מסרה כי ההחלטה שהתקבלה מעניקה לו פטור מלא מכל חובה כספית או ארגונית כלפי האיגוד.

"פעלנו והשגנו פטור מוחלט מחברות באיגוד ומהתחייבויות כספיות כלפיו, משום שכל כפייה של תמיכה כספית או אחרת באיגוד CIR ובאג'נדה הפוליטית הקיצונית שלו פוגעת בזכויותיו של מרשנו", אמרה רדשו.

היא הוסיפה כי הן המעסיקים והן ארגוני העובדים כפופים לחוקי זכויות האזרח הפדרליים, ואינם רשאים להשתמש בחברות חובה באיגוד או בהתחייבויות כספיות כדי לפגוע בזכויות עובדים.