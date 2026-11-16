חבר כנסת שכל הבניין שנא | הרב משה גנץ

הרב משה גנץ, מזקני רבני הציונות הדתית, סיפר על שינוי ביחסם של תושבים בתל אביב לשכנם, השר יצחק וסרלאוף, שלדבריו הצליח להתגבר על עוינות חריפה באמצעות יחס מכבד ומאיר פנים.

"אחי סיפר לי שהוא פגש חבר כנסת שגר בתל אביב", פתח הרב גנץ את דבריו, ותיאר את היחס העוין שבו נתקל בתחילה אותו נבחר ציבור מצד שכניו. "כולם היו נגדו. כולם קיללו אותו וכתבו עליו דברים וכן הלאה".

אלא שלדברי הרב, בחלוף הזמן השתנתה האווירה. השכנים, שרבים מהם הביעו בעבר התנגדות חריפה לווסרלאוף, החלו לשנות את יחסם אליו, וכיום כמעט כולם נוהגים בו אחרת.

הרב גנץ ייחס את השינוי לדרך שבה בחר וסרלאוף להתמודד עם ההתנגדות. במקום להשיב לעוינות בעוינות, הוא המשיך לנהוג בשכניו בכבוד ובמאור פנים.

"אדם גדול יכול להתגבר על השנאה הגדולה", אמר הרב, והדגיש כי גם כאשר אדם נתקל ביחס קשה מצד סביבתו, יש בכוחו להשפיע על היחסים באמצעות התנהגותו. "להגיב בסבר פנים יפות. זה עובד".

בהמשך הרחיב הרב גנץ את דבריו מעבר לסיפור האישי של וסרלאוף, והתייחס לשינוי שהוא מזהה ביחסה של החברה הישראלית לציבור הדתי והאמוני. "אנחנו היום רואים, באמת, מה שלא ראו אבותינו. אבותינו חטפו רק בוז".

לדבריו, בניגוד ליחס המזלזל שחוו בני הדורות הקודמים, כיום הולכת ומתחזקת בקרב חלקים בציבור ההכרה בכך שיש מה לקבל וללמוד מאנשי הציבור האמוני.