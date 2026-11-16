יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, נפגש בסוף השבוע עם יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, והתחייב להימנע מהצהרות פומביות שעלולות להקשות על המשא ומתן להרכבת הממשלה, כך דווח בכאן רשת ב'. במקביל, בנט הבהיר לחברי סיעתו כי לא יקבל החלטות בסוגיות רגישות, ובהן חוק הגיוס ושיתוף פעולה עם חברי כנסת ערבים, מבלי לשתף אותם תחילה.

בפגישתו עם איזנקוט הסביר בנט כי החלטתו שלא לפרסם את הקווים האדומים של מפלגתו נועדה להעניק ליו"ר "ישר!" מרחב פעולה במגעים עם המפלגות החרדיות והערביות.

עם זאת, בנט ביקש להבהיר לחברי מפלגתו כי השתיקה הפומבית אינה מעניקה לו חופש פעולה בלתי מוגבל. לדבריו, כל הסכמה שתתגבש בנושאים הבעייתיים תובא תחילה בפני חברי הסיעה. לצד ההתחייבות ביקש בנט מחברי מפלגתו להעניק לו גיבוי פומבי במהלך תקופת המשא ומתן.

אמש פורסם בחדשות 12 שבנט אמר לשותפיו בגוש כי יש לבחון ברצינות גם את האפשרות להקים ממשלת אחדות עם הליכוד, שבה איזנקוט יכהן ראשון כראש הממשלה.

לפי אותו דיווח, בנט סבור כי לנוכח המצב הפוליטי שנוצר, אין לפסול את האפשרות לשיתוף פעולה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ללא בחינה מעמיקה. בכך הוא נבדל משותפים אחרים בגוש, המבקשים להרחיק את נתניהו מהזירה הפוליטית.

לצד נכונותו לבחון ממשלת אחדות, בנט אינו מתכוון להצטרף לבדו לממשלה בראשות נתניהו. באותה מידה, הוא אינו מתכוון למנוע מאיזנקוט להקים ממשלה ללא הליכוד, אם יצליח לגבש קואליציה יציבה.