גדוד ההגנה המרחבית של חטיבת הבקעה והעמקים משנה את תפיסת האימונים שלו בעקבות לקחי 7 באוקטובר.

לראשונה, במקום שכל מחלקת הגנה יישובית תתאמן בנפרד, החלו להתקיים אימונים משותפים ברמה הפלוגתית, שנועדו לאפשר ללוחמים מיישובים שונים לפעול יחד ולסייע זה לזה בשעת חירום.

סא"ל (מיל') א', מפקד גדוד ההגנה המרחבית בחטיבה, מסביר בשיחה עם ערוץ 7 כי השינוי נועד לחזק לא רק את יכולת ההגנה על כל יישוב, אלא גם את ההגנה על המרחב כולו. "ביום פקודה חשוב שנדע לא רק להגן על היישוב שלנו, אלא לאפשר סיוע הדדי בין היישובים, אם וכאשר יצטרכו. זה לקח מרכזי שלמדנו מ-7 באוקטובר".

גדוד ההגמ"ר אחראי על הכוננות והכשירות של כוחות ההגנה ביותר מ-70 יישובים בגזרת החטיבה, המשתרעת מאזור עין גב בצפון ועד אבנת בדרום, וכוללת גם חלקים מאזור בנימין. הגדוד מורכב משש פלוגות: חמש פלוגות אזוריות ופלוגה עירונית בבית שאן. כלל הלוחמים הם תושבי האזור, המכירים היטב את היישובים, הדרכים ותנאי השטח.

לדברי א', במהלך המלחמה התחזק הגדוד משמעותית מבחינת בניין הכוח, וכעת הוחלט להתקדם לשלב נוסף בהכשרתו.

במסגרת האימונים התכנסו לוחמי הפלוגות לימי הכשרה משותפים, שבהם השתתפו בין 250 ל-400 לוחמי מילואים. האימונים כללו סימולטור ירי, לחימה במבנים ובשטח בנוי, קרב מגע, עזרה ראשונה ורענון נהלי קשר. לצד הלוחמים השתתפו גם ראשי רשויות וקציני ביטחון, שהיו שותפים לתהליך.

אחד היעדים המרכזיים היה לחזק את ההיכרות בין הלוחמים ממחלקות ומיישובים שונים. אף שרבים מהם מכירים זה את זה מחיי היומיום, בצבא מבקשים להפוך את ההיכרות האישית ליכולת מבצעית משותפת.

לדברי א', המשמעות היא מעבר מתפיסה שבה כל מחלקה מתמקדת בעיקר בהגנה על היישוב שלה, לתפיסה רחבה יותר המאפשרת לכוחות לתגבר יישובים שכנים ולפעול כמסגרת אזורית בעת הצורך.

השינוי בתפיסת ההפעלה בא לידי ביטוי גם בשם החדש שמבקש א' להטמיע בקרב הלוחמים: "גדוד הבית".

"אנחנו לא קוראים לגדוד 'הגמ"ר' אלא 'גדוד הבית'. זה שינוי שהוא גם סמנטי וגם מהותי", הוא מסביר. "אנחנו גדוד הבית של חטיבת הבקעה והעמקים ומכפילי הכוח שלה".

לדבריו, המונח הגנה מרחבית מתאר את ייעוד הגדוד, אך אינו מבטא באופן מלא את יתרונותיו המבצעיים. העובדה שכל לוחמיו הם בני המקום מעניקה להם היכרות מעמיקה עם הגזרה, לצד זמינות וגמישות שאינן קיימות בהכרח אצל כוחות המגיעים לתעסוקה מבצעית לתקופה מוגבלת. "החבר'ה שלנו הכי זמינים, גמישים, מכירים היטב את השטח, מגיעים למקומות שהגדודים שנמצאים בתעסוקה לא תמיד מכירים, ויכולים לסייע בנקודות קצה", אומר א'.

הוא מדגיש כי כבר כיום לוחמי הגדוד משולבים במשימות לצד הגדודים המבצעיים הפועלים בגזרה, ומסייעים להם לעמוד במשימותיהם. נוסף על האחריות להגנת היישובים, הגדוד מבצע משימות אבטחה של המכשול, ולאחרונה קיבל גם משימות נוספות. "הגמ"ר זה הייעוד, זה לא המאפיין המרכזי שלו. אנחנו בסוף גדוד הגנה מרחבית, ונצא להגן על המרחב, לא רק על היישובים ספציפית".