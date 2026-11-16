ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עדו נורדן, מאיים להגיש תביעת לשון הרע בסכום של יותר מ-2.5 מיליון שקלים נגד תוכנית "עובדה", העיתונאית אילנה דיין וחברת החדשות של ערוץ 12, בעקבות התחקיר שעסק בחשד למעורבות גורמים מלשכת נתניהו במעצר פעילי רע"ם ביום הבחירות.

במכתב התראה שנשלח באמצעות עורך דינו אוריאל ניזרי, דורש נורדן להסיר את הפרסום מכל הפלטפורמות, לפרסם התנצלות פומבית ולשלם לו פיצוי של 500 אלף שקלים בתוך 48 שעות. אם הדרישות לא ייענו, הוא מאיים להגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים.

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במכתב דוחה נורדן את הטענות שהועלו בתחקיר, שלפיהן היה מעורב לכאורה בהעברת מידע מודיעיני כוזב למשטרה לקראת מעצר פעילי רע"ם.

לטענתו, כל שעשה היה להפנות למשטרה אדם שהחזיק במידע על חשד לעבירות הנוגעות לטוהר הבחירות. "לא היה במעשיו של מרשי דבר וחצי דבר מעבר לחיבור של בעל המידע למשטרה כמתבקש וכאזרחות טובה", נכתב במכתב.

עוד נטען כי כל ייחוס של מעורבות נוספת לנורדן, לרבות קשר עם גורמי מודיעין במשטרה או התערבות בחקירה, הוא חסר בסיס.

עורך דינו טען כי בעקבות הפרסום כבר התקבלו איומים ממשיים על חייו של נורדן, והזהיר כי האחריות לפגיעה אפשרית בו מוטלת, לשיטתו, גם על הגורמים שפרסמו את התחקיר.

במכתב נטען עוד כי הפרסום הוא חלק מניסיון להשפיע על השיח הציבורי ועל תוצאות הבחירות, תוך הצגת פעולה חוקית של העברת מידע למשטרה כמעשה פלילי.

ברקע הדברים עומד תחקיר שפורסם בחדשות 12, ובו נטען כי ערב הבחירות הועבר למשטרה מידע מודיעיני על שלושה פעילי רע"ם בדרום, לאחר שנורדן יצר קשר עם לשכת מפכ"ל המשטרה והפנה אותה לאדם שהחזיק לכאורה במידע.

לפי התחקיר, המידע הוזן למערכות המשטרה ושימש בסיס למבצע מעצרים שנערך למחרת, ביום הבחירות. עוד נטען כי בהמשך התברר שהמידע חסר בסיס, וכי נבדק חשד שהעברתו הייתה חלק ממהלך שנועד להשפיע על הבחירות.

לשכת ראש הממשלה דחתה את הפרסום וטענה כי נורדן פעל כדין כאשר חיבר בין מוסר המידע למשטרה. בלשכה הדגישו כי נורדן לא שוחח עם גורמי מודיעין ולא התערב בחקירה.

כעת מחריף נורדן את תגובתו באמצעות מכתב ההתראה, שבו הוא דורש להסיר את התחקיר ולפצותו, ומבהיר כי אם לא ייענו דרישותיו בתוך 48 שעות, יפנה לערכאות משפטיות.