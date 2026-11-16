ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, חגי רזניק, פנה למנהל רשות התעופה האזרחית, תא"ל במיל' שמואל זכאי, בדרישה לקדם בדחיפות הגבלות על הפעלת כלי רחף בסביבת בסיסי צה"ל ומתקנים אסטרטגיים בנגב. בפנייתו הוא מזהיר מפעילות אווירית מתרחבת בקרבת מוקדים רגישים, וקורא לשלב שינויי חקיקה עם אכיפה מיידית.

לפי המכון, התופעה בולטת באזור הסייג, במרחב שבין באר שבע, דימונה וערד. במכון מציינים פעילות של רחפנים, גלשנים ומצנחי רחיפה ממונעים, שלדבריהם מופעלים בחלקם בידי תושבי הפזורה הבדואית בסמוך למתקנים רגישים.

"בעוד שהגבולות מתמודדים עם תופעת רחפני הברחה וטרור, אנו רואים בתוך שטח הנגב פעילות אזרחית הולכת ומתרחבת המהווה פוטנציאל לפגיעה אסטרטגית ממשית ביכולות מדינתיות", נמסר מהמכון.

רזניק מבקש לקבוע תקנות חירום מרחביות שיאסרו הפעלת כלי רחף סביב מתקנים ביטחוניים ואסטרטגיים, ולהרחיב את מעטפת הביטחון בקילומטרים מעבר לגבולותיהם. לצד זאת, הוא דורש לקדם סיווג של פעילות תעופה בלתי חוקית במרחבים אלה כעבירת ביטחון ולהגביר את האכיפה בשיתוף הגופים הרלוונטיים.

בפנייה מתבקשת רשות התעופה האזרחית להוביל עבודת מטה משותפת עם מערכת הביטחון והמשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר, לצורך גיבוש חקיקה ותקינה מחייבות.

"אי אפשר להתעלם ממציאות שבה כלי רחף חגים באין מפריע מעל נכסים אסטרטגיים של מדינת ישראל", אומר רזניק. "הוואקום באכיפה ובחקיקה מזמין פגיעה קשה ביכולות המבצעיות של צה"ל ושל תשתיות המדינה. חייבים להתעורר עכשיו ולעצור את ההפקרות האווירית לפני שיהיה מאוחר מדי".