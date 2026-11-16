איש החינוך ד"ר חגי בן ארצי, גיסו של ראש הממשלה, פרסם השבוע מאמר ארוך ומחודש ובו הוא טוען שלדעת הנביא יחזקאל הבית השלישי יבנה בבית אל.

"אם מודדים 15 ק"מ מהקצה הצפוני של ירושלים (נוה יעקב/עטרות) מגיעים ל... בית אל. מסתבר אם כן, שלפי חזון יחזקאל הר הבית של ימות המשיח יהיה ההר של בית אל (המכונה היום: פסגת יעקב), ובית המקדש השלישי ייבנה על פסגת ההר של בית אל", כתב בן ארצי במאמר.

בשיחה עם ערוץ 7 מאשר את הדברים ומוסיף: "עומד מאחורי המאמר. הטענה שלי שהנביא יחזקאל חולק על הרמב"ם. הרמב"ם בעצמו היה מודע לזה אבל כותב שדבריו סתומים וחתומים ולכן בהלכות בית בחירה הוא לא פוסק הלכות על פיו. באנו היום ואנחנו כן מבינים את יחזקאל".