חברת הכנסת טלי גוטליב ('עוצמה יהודית') הבהירה הבוקר כי אין היתכנות להקמת ממשלת אחדות רחבה, ותקפה בחריפות את המגעים לשיבוץ נציגים מהמפלגות הערביות בתפקידי סגני יו"ר הכנסת.

"הדיבורים על אחדות הם חסרי ערך. איזנקוט כבר הצהיר שלא יישב תחת נתניהו, ואינני רואה את ראש הממשלה יושב תחת איזנקוט בשום קונסטלציה. גם אילו הייתה קמה ממשלה כזו, היא הייתה ממשלת שיתוק מוחלט שלא הייתה מאפשרת לגעת במערכת המשפט או בייעוץ המשפטי", אמרה בראיון לרדיו החרדי 'קול חי'.

בהמשך דבריה שללה גוטליב כל אפשרות להישען על הסיעות הערביות לצורך הקמת ממשלה, וציינה כי המהלך פוגע בצביון המדינה.

"אני כלל לא מתייחסת לשאלה אם אדם הוא יהודי או ערבי - אלו 19 תומכי טרור, וביניהם גם שני יהודים. אחד מהם הוא יואב סגלוביץ', שמכר את נשמתו לשטן ומהווה 'יהודי מחמד' עבור מנסור עבאס תומך הטרור", תקפה גוטליב, והוסיפה כי גוש השמאל-מרכז נאלץ להישען על גורמים "שמבקשים לשנות את ההמנון ולפגוע בזהותה היהודית של המדינה, ושלא קמו ממושבם אפילו לכבודו של ח"כ אלישע מדן שנפצע קשה במלחמה".

בדבריה פנתה ח"כ גוטליב ישירות להנהגת הציבור החרדי וקראה לה להימנע משיתוף פעולה עם גוש השמאל-מרכז.

"במשך שנים דיברו עליכם במושגים קשים של שנאה והסתה, קראו לכם טפילים ואיימו לזרוק אתכם במריצות. אל תיתנו להם להשתמש בכם ככלי משחק פוליטי", אמרה גוטליב.