אסון כבד באחד מאתרי התיירות הפופולריים בתאילנד: לפחות 11 בני אדם נהרגו ו-16 נוספים נפצעו בשריפת ענק שפרצה לפנות בוקר (שני) במתחם מסחרי ומגורים באזור פאטונג שבאי פוקט.

האש התפשטה במהירות למבנים סמוכים, ועשרות כוחות כיבוי והצלה הוזעקו למקום בניסיון להשתלט על הלהבות ולחלץ את הלכודים.

על פי הדיווחים בכלי התקשורת בתאילנד ובסוכנויות הידיעות הבינלאומיות, השריפה פרצה בסביבות השעה 3:17 לפנות בוקר במבנה בן ארבע קומות, שבקומת הקרקע שלו פעלה חנות להשכרת אופנועים. במבנה פעלו גם מסעדה וחדרי מגורים להשכרה.

בתוך זמן קצר התפשטו הלהבות למבנים הסמוכים. לפי העיתון המקומי The Phuket News, שמונה מבנים נפגעו מהשריפה, וכוחות הכיבוי נאלצו להתמודד עם אש עזה ועשן סמיך שהתפשטו ברחבי המתחם.

המראות הקשים ביותר התגלו לאחר שכוחות ההצלה הצליחו להיכנס למבנה ולסרוק את הקומות העליונות. עשר גופות נמצאו בקומה הרביעית, וגופה נוספת אותרה בקומה השלישית. על פי הדיווח המקומי, חמישה מההרוגים נמצאו סמוך לגרם מדרגות, שלושה בחדר מרכזי ושניים בחדר קטן.

כוחות החירום הצליחו לחלץ בין 15 ל-20 בני אדם מהמבנים הבוערים. שישה רכבי כיבוי השתתפו במאמצים להשתלט על האש, שכובתה בסביבות השעה 5:15 בבוקר, כשעתיים לאחר פרוץ השריפה.

16 הפצועים פונו לבית החולים בפאטונג, לאחר שסבלו משאיפת עשן ומפציעות שנגרמו משברי זכוכית. על פי הודעת המשטרה שצוטטה בסוכנות רויטרס, 15 מהפצועים הם אזרחי תאילנד ואחד אזרח מיאנמר. במשטרה הבהירו כי לא היו תיירים בין ההרוגים והפצועים.

במקביל למאמצי החילוץ החלו הרשויות לחקור את נסיבות האסון. מפקד משטרת פוקט, סורצ'אי סוקסאי, מסר כי ממצאים ראשוניים מצביעים על כך ששנאי חשמל סמוך למבנה התפוצץ זמן קצר לפני פרוץ האש. עם זאת, הסיבה המדויקת לשריפה טרם נקבעה.

מושל פוקט, צ'ודנארין קרדסום, ציין כי בחנות ההשכרה אוחסנו כ-100 אופנועים, לצד דלק, שמן מנועים, צמיגים וחומרי פלסטיק. על פי החשד, החומרים הדליקים תרמו להתפשטות המהירה של האש ולהיווצרות עשן רעיל וסמיך.

האסון התרחש באזור פאטונג, אחד ממוקדי התיירות המרכזיים בפוקט, המושך אליו מדי שנה מבקרים רבים מרחבי העולם. השריפה הקטלנית מצטרפת לשורת אסונות אש שאירעו בתאילנד בשנים האחרונות, ומעלה מחדש שאלות בנוגע לבטיחות האש במבנים מסחריים ובמתחמי בילוי ומגורים.

המשטרה המקומית ממשיכה באיסוף ממצאים, בבדיקת מצלמות אבטחה ובגביית עדויות, בניסיון לקבוע כיצד החלה השריפה ומה גרם להתפשטותה הקטלנית.