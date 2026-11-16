ועדת הכספים התכנסה הבוקר (שני) לישיבתה הראשונה בכנסת ה-26, כשעל סדר יומה מינויה של האישה הראשונה אי פעם לעמוד בראש הוועדה בעלת הסמכויות הכלכליות הרחבות ביותר במשכן - ח"כ לירן אבישר בן-חורין ('ביחד').

במהלך ישיבת המינוי נשא דברים יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, שהתייחס להחלפתו של יו"ר הוועדה המיתולוגי משה גפני וקרא להנהגה החדשה לפעול למען כלל האוכלוסייה.

"על הכיסא הזה ישב במשך שנים רבות הרב משה גפני, שלאורך כל השנים דאג לציבור החרדי, אך לא פחות מכך לכלל הציבור בישראל", אמר אשר.

הוא הוסיף כי מעמדה של סיעתו בשיח המתנהל במערכת הפוליטית טרם הוכרע סופית, אך הפנה דרישה ברורה לחברי הוועדה החדשים תוך שיגור עקיצה לאופוזיציה השולטת בוועדה הזמנית.

"אני עדיין לא יודע אם נהיה בקואליציה או באופוזיציה, אבל יש לי בקשה אחת מכם: תלמדו מהרב גפני. אל תהיו סקטוריאליים. דאגו לכלל אזרחי ישראל, ללא אפליה וללא הבדל".

עוד בטרם התכנסות הוועדה, התייחסה ח"כ אבישר בן-חורין לטענות שהועלו נגדה בנוגע לחשש מניגודי עניינים, על רקע העובדה שבעלה, איתי בן-חורין, מחזיק במחצית מהבעלות על משרד יחסי הציבור הגדול 'בן-חורין אלכסנדרוביץ'', המייצג בין היתר בנק, חברת כרטיסי אשראי וחברות מזון ונדל"ן.

בשיחה עם ynet דחתה אבישר בן-חורין את הביקורת וטענה כי מדובר בסערה מלאכותית. "אין שום ניגודי עניינים חמורים בעבודת בעלי שיפריעו לפעילותי כיו"ר ועדת הכספים", הבהירה. "לא עשו אף פעם עניין מניגודי עניינים בעבודת חברי כנסת כפי שטוענים בענייני. אני עצמי עבדתי שנים בעבר כמי שהתמחתה בתחום ניגודי העניינים ומתמצאת היטב בנושא הזה. ברור שאעבוד לפי הכללים, אבל עושים כאן רעש מיותר ולא פרופורציוני".

ח"כ אבישר בן-חורין הדגישה כי אופי עבודתו של בעלה ועיסוקיה השוטפים של הוועדה אינם מתנגשים זה בזה. "בעלי לא מקבל שום החלטות בחברות שהחברה שלו מצויה בקשר איתן, כאשר עיקר העיסוק הוא יחסי ציבור בלבד", ציינה והוסיפה כי "רוב עבודת ועדת הכספים לא נוגעת כלל לחברות שמייצגת חברת יחסי הציבור. כאשר האוצר מבקש לבצע העברות כספים, אלה לא מיועדות לחברה בתחום המזון אלא העברות פנימיות למשרדי הממשלה".