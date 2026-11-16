שופטת "מאסטר שף" מיכל אנסקי סיפרה בריאיון לאופירה אסייג בקשת 12 כי בתה דניאלה, בת ה-15, החלה לפני כשנתיים להתקרב לדת, וכי השינוי שעברה חיזק גם את הקשר ביניהן.

אנסקי, שנחשפה לאחרונה בתוכנית "הזמר במסכה" כשהסתתרה בתחפושת הפלפל, סיפרה כיצד הגיבה כאשר בתה החלה לגלות עניין גובר באורח החיים הדתי.

"קודם כל אמרתי תודה. זה לא לחזור לשום מקום, גדלנו בבית דתי ושומר מסורת", אמרה. לדבריה, בתה נוהגת ללכת לבית הכנסת לאחר הלימודים, משתתפת בסליחות ומכינה חלות לקראת שבת.

"היא נכנסה לזה מהמקום הכי יפה של הדת. אני נורא גאה בה על זה, מאושרת. בגיל ההתבגרות צריך להיאחז במשהו כי אפשר לעוף רחוק. היו תקופות שלא היה פשוט איתה, והרגשתי שזה החזיר אותה אליי", שיתפה.

כשנשאלה אם גם היא שוקלת לחזור בתשובה, הסבירה אנסקי כי היא אינה רואה בעצמה אדם שהתרחק מהדת. "לחזור בתשובה אני לא צריכה כי לא הלכתי לשום מקום. אני לא חילונית בכלל, שומרת את עשרת הדיברות, חרדית בזה", אמרה.

בהמשך הסבירה כי האמונה מבחינתה אינה מסתכמת בקיום מצוות, אלא באה לידי ביטוי גם במחשבות ובהכרת תודה. "זה החינוך שקיבלתי בבית", הוסיפה.

במהלך הריאיון סיפרה אנסקי גם על תגובתה של בתה לסרטון שבו תועדה כשהיא מכניסה את ראשה לאדמה. "מבחינת הבת שלי זאת הפדיחה הכי גדולה שיכולתי לעשות", אמרה בחיוך, והסבירה כי עבורה מדובר בביטוי לחיבור עמוק לטבע.

לדבריה, במהלך הלחימה עם איראן, כאשר נאלצה לרוץ עם בנותיה למרחב מוגן מחוץ לביתה, העבודה בגינה סייעה לה להתמודד עם התקופה.