בני הזוג האיטלקים המנוחים דונטלו וזלמירה דה לואיג'י הוכרו רשמית כחסידי אומות העולם מטעם יד ושם, בטקס מיוחד שנערך בעיר ווהן הסמוכה לטורונטו שבקנדה.

את המדליה ותעודת ההוקרה קיבל בשמם אחיינם, אמיליו דה לואיג'י בן ה-95, מידי יו"ר יד ושם דני דיין ושגריר ישראל בקנדה עידו מועד, בנוכחות שגריר איטליה ומאות מנציגי הקהילות היהודית והאיטלקית.

ראשיתו של סיפור ההצלה בשנת 1930, כאשר בני הזוג ד"ר אלפרד שטרום וד"ר פרלה שטרום-רוזנצוויג, יהודים ילידי פולין, הגיעו לאיטליה ללמוד רפואה באוניברסיטת פאדובה והשתקעו ברומא.

בשנת 1938 חוקק המשטר הפשיסטי בראשות בניטו מוסוליני את "חוקי הגזע", ששללו מהזוג את אזרחותם ואת רישיונם לעסוק ברפואה. השניים אולצו לעבוד במחתרת ונכלאו למשך שנתיים במחנה מעצר ליהודים זרים באזור פרוג'ה.

בספטמבר 1943, מיד עם פלישת הכוחות הנאציים לרומא, נמלט ד"ר אלפרד שטרום מפטרול גרמני ופנה למוציא לאור האמיד דונטלו דה לואיג'י, שהיה מטופלו, בבקשה שיסתיר רק את שני ילדיו הקטנים - רוברטו בן ה-4 וליליאנה התינוקת בת תשעת החודשים. דה לואיג'י סירב בתוקף להפריד בין ההורים לילדים והתעקש לקלוט את המשפחה כולה.

במשך קרוב לתשעה חודשים, עד לשחרור רומא ביוני 1944, הסתירו בני הזוג דה לואיג'י במרתף הווילה השכורה שלהם בפרברי העיר שמונה יהודים: ד"ר אלפרד שטרום, רעייתו פרלה ושני ילדיהם, לצד אחיו ד"ר דוד שטרום, רעייתו ושתי בנותיהם. השמונה שהו במרתף בדממה מוחלטת ובחושך, בעוד בני הזוג דה לואיג'י מספקים להם מזון ודואגים עבורם לתעודות זהות מזויפות.

באחת התקריות המתוחות במהלך המלחמה, פשטה קבוצת חיילים גרמנים על הווילה במטרה לבחון את החרמתה עבור קצין בכיר.

שמונת המסתתרים נדחסו לתוך ארון בגדים בקומה השנייה, וניצלו מגילוי רק לאחר שהחיילים קבעו כי חדרי הבית קטנים מדי ועזבו את המקום. אירוע זה התרחש בתקופה שבה גורשו כ-1,000 מיהודי רומא למחנה ההשמדה אושוויץ - גירוש שממנו שרדו 15 בני אדם בלבד.

במהלך הטקס בקנדה נשא דברים בשיחת וידאו מרומא הניצול רוברטו שטרום, כיום בן 87, שהודה למצילים והזכיר את השתיקה המוחלטת שנאלצו לשמור במרתף.

האחיין אמיליו, שביקר בווילה בהיותו ילד בן 12 ונשבע לסודיות, ציין בטקס כי דודו פעל מתוך אנושיות פשוטה ללא מניע דתי, ונהג לומר כי "מה שעשיתי היה חייב להיעשות", מתוך הבנה ברורה של הגורל הצפוי למשפחה אילו ננטשה.