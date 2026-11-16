החשש מפני יחס עוין באוניברסיטאות הבריטיות גובה מחיר עוד לפני שהסטודנטים דרכו לראשונה בקמפוס.

נתונים חדשים שמפרסם ארגון "הורים נגד אנטישמיות" מעלים תמונה מדאיגה, שבמרכזה בחירתם של צעירים יהודים רבים למחוק ממועמדויותיהם האקדמיות כל סממן שעלול להסגיר את שייכותם - החל מהשפה העברית שגורה בפיהם ועד להתנדבויות בארגונים קהילתיים.

המטרה: למנוע מצב שבו הרקע שלהם ישמש כשיקול לרעה אצל ועדות הקבלה.

המחקר, שבו נשאלו 160 הורים יהודים, מלמד כי האנטישמיות הפכה למשתנה מרכזי ודרמטי בתהליך קבלת ההחלטות של המשפחות טרם הלימודים.

מהנתונים עולה כי 96% מהנשאלים מודאגים מהיחס שלו צפויים הצעירים במוסדות השונים. עבור כמעט 80% מההורים, החשש מעוינות כלפי יהודים נמנה עם שלושת השיקולים העיקריים בבחירת האוניברסיטה, ו-42% מהם אף הצהירו כי לא יהססו לפסול על הסף מוסד נחשב אם יתברר כי קיימת בו תופעה חמורה של שנאת זרים ויהודים.

המציאות הזו מקבלת ביטוי כואב בסיפורים אישיים המובאים במסגרת הסקר. באחת העדויות מתוארת נערה בעלת הישגים מרשימים, שהחליטה ברגע האחרון להשמיט מנתוני ההרשמה שלה את השליטה בעברית ואת השתתפותה בתוכנית מנהיגות לצעירים יהודים - מתוך פחד ממשי שפרטים אלו יעמדו לה לרועץ ויפגעו בסיכוייה להתקבל ללימודים.