בעקבות יציאת הח"כים הערבים בזמן התקווה: הצעת חוק תחייב נאמנות לסמלי המדינה

ח"כ אלי גולדשמידט הגיש הצעת חוק לתיקון חוק יסוד: הכנסת, שבמסגרתה תורחב הצהרת האמונים של חברי הכנסת כך שתכלול התחייבות מפורשת גם לסמליה ולהמנונה של מדינת ישראל.

הצעת החוק הוגשה בעקבות יציאתם של חברי כנסת מהסיעות הערביות מאולם המליאה במהלך נגינת ההמנון הלאומי בטקס השבעת הכנסת.

על פי ההצעה, לנוסח הצהרת האמונים הקיים, "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל", יתווספו המילים "לסמליה ולהמנונה".

בשיחה עם ערוץ 7 במסדרונות הכנסת הסביר גולדשמידט את הרקע ליוזמת החקיקה ומתח ביקורת על התנהלות חברי הכנסת שיצאו מהאולם.

"זה בלתי נסבל שבשעה שיש השבעת כנסת, חברי כנסת, שזה הריבון של מדינת ישראל, שההמנון וסמל המדינה, זה מה שמאפיין, זה מה שאומר ריבונות והכרה במדינה ובמוסדותיה, שהם יפנו עורף להמנון של המדינה ויעזבו בהתרסה", אמר.

גולדשמידט הדגיש כי אין בכוונתו לחייב חברי כנסת לשיר את ההמנון, אלא לדרוש מהם לנהוג בכבוד כלפי סמלי המדינה. "זה לא שהם עמדו ושתקו, זה בסדר, לא מחייבת אף אחד לשיר, הם עזבו בהתרסה, זה לא ייתכן", אמר.

בהמשך הסביר את השינוי שהוא מבקש לקדם בנוסח הצהרת האמונים: "לכן אני הצעתי הצעה נורא פשוטה, לאותה השבעה, נוסח השבעה שהמזכיר מקריא או יושב ראש הכנסת מקריא ואחרי זה אומרים מתחייב אני, להוסיף משפט אחד קטן, אני גם מתחייב לכבד את סמלי מדינת ישראל, סמלי הריבונות שלה וההמנון שלה".

בדברים שפרסם עם הגשת ההצעה אמר גולדשמידט: "אי אפשר לאחוז בחבל משני קצותיו. מי שבוחר לכהן בכנסת ישראל, לקבל את המעמד, הסמכויות והזכויות שמעניקה לו מדינת ישראל, לא יכול להפנות עורף להמנון שלה".

לדבריו, "הכנסת היא לא פרלמנט של מדינה אחרת, ודגל ישראל והתקווה אינם המלצה למי שנוח לו לכבד אותם. הם סמלי הריבונות והעצמאות שלנו. הגיע הזמן שגם החובה לכבד את סמלי המדינה תופיע שחור על גבי לבן בחוק יסוד הכנסת".