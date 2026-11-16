"אחמד טיבי מתנהל כאן כבעל בית": ח״כ ארז תדמור בריאיון סוער

חבר הכנסת ארז תדמור (הליכוד) מותח ביקורת חריפה על התנהלות גוש מתנגדי נתניהו בכנסת, וטוען כי המפלגות הערביות, ובראשן ח"כ אחמד טיבי, זוכות להשפעה מכרעת על עבודת הוועדה המסדרת.

בריאיון לערוץ 7 הזהיר תדמור מפני הקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט שתישען על תמיכתן. "אני רואה 48 מנדטים של מפלגות שקוראות לעצמן ציוניות, פשוט מפקירות את הכנסת לשליטה של המפלגות הערביות. אחמד טיבי מתנהל פה כבעל בית".

"כרגע השליטה בכנסת היא בידי אחמד טיבי. לא הימין איבד את השליטה בכנסת - עם ישראל איבד את השליטה בכנסת.הם לא רואים בעיניים. מבחינתם יש דבר אחד, אובססיה להדיח את נתניהו, שנאת נתניהו. כל דבר שאתה אומר להם אין עליו דיון ענייני. 'אבל ביבי, אבל ביבי', זה הדבר היחיד שמעניין אותם. אני מקווה שחברי הכנסת השפויים שיש שם ימנעו את הסכנה הזו", הוסיף.

במוקד ביקורתו עמד יו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ רועי פולקמן ממפלגת ישר!. לטענת תדמור, פולקמן מפגין יחס תקיף כלפי נציגי הימין, בעוד שטיבי הוא שמכתיב בפועל את אופן ניהול הוועדה ואת ההצבעות בה.

"בוועדה המסדרת, שמקבלת כרגע את רוב ההחלטות יש יו"ר על הנייר, קוראים לו רועי פולקמן מסיעת ישר. אתה רואה אותו מתנהג בבריונות ובדורסנות כלפינו, נציגי מפלגות הימין, ומנגד מתרפס ומתחנף ומפגין חולשה בלתי נתפסת מול אחמד טיבי, שמתהלך כולו זחוח ואומר לו מה להגיד ומה לא להגיד ואיך להתנהל".

תדמור קשר בין התנהלות הוועדה לבין המגעים להרכבת הממשלה. "חלילה אם הם יצליחו במזימה שלהם להקים ממשלה שתלויה במפלגות הערביות, אז יהיה לנו ראש ממשלה על הנייר, יקראו לו גדי איזנקוט, אבל ראשי הממשלה האמיתיים יהיו מנסור עבאס ואחמד טיבי. לשם לצערנו זה הולך".

בהמשך סיפר תדמור כי בשיחות שקיים במסדרונות הכנסת עם חברי כנסת ממפלגת ישר! וממפלגות נוספות בגוש השינוי, שמע מהם התנגדות להקמת ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות. "שוחחתי כבר עם כמה חברי כנסת ממפלגת ישר וגם ממפלגות אחרות שבאו ואמרו לי שהם יתנגדו בכל כוחם להקמת ממשלה שתלויה בתומכי טרור. אני מצפה מהם להשמיע את ההתנגדות הזו בפומבי, כי כרגע נראה שאיזנקוט מצפצף עליהם ודורס אותם ודוהר להקמת ממשלה שתלויה בתומכי טרור".

במהלך הריאיון התייחס תדמור גם להשלכות הביטחוניות שהוא מייחס להקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות. "שאלתי אותם עכשיו בוועדה המסדרת, תגידו אתם ותענו לי בכנות: אתם מרגישים שממשלה שתהיה תלויה במפלגות ערביות ובתומכי הטרור שבמפלגות הערביות תוכל למנוע את האסון הבא? תוכל להבטיח את ביטחון ישראל? הם לא ענו לי כי הם מבינים את הסכנה".

לצד התנגדותו לממשלה שתישען על המפלגות הערביות, הביע תדמור תמיכה בניהול משא ומתן להקמת ממשלת אחדות בין הליכוד לגוש של איזנקוט. "צריך לנהל משא ומתן. שיבואו למשא ומתן בכוונות טובות, עם כוונה אמיתית להקים ממשלה. אני משוכנע שזה אפשרי".