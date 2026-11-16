מפכ"ל המשטרה, דני לוי, הורה היום (שני) לפתוח בבדיקה מקיפה של התנהלות המשטרה במהלך בחירות 2026, בעקבות הפרסומים על המידע המודיעיני שהוביל למעצרם של פעילי רע"ם בדרום ביום הבחירות. את הבדיקה יוביל סגן המפכ"ל, ניצב יאיר חצרוני, והוא נדרש להגיש את מסקנותיו בתוך שבוע.

הבדיקה תתמקד באופן שבו התקבלו ההחלטות במשטרה, בשרשרת הדיווח ובחלוקת האחריות בין הגורמים שהיו מעורבים בפעילות. בהודעת המשטרה הודגש כי מדובר בבחינה של ההתנהלות הארגונית והפיקודית, שלא תתערב בהליכי החקירה עצמם.

לפי ההודעה, חצרוני הונחה לבחון את "כלל ההיבטים המערכתיים, הארגוניים והפיקודיים הנוגעים לטענות כלפי משטרת ישראל".

עוד נמסר כי "הסמפכ"ל יבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות, את שרשרת הדיווח, את ממשקי העבודה בין יחידות המשטרה הנוגעות ואת חלוקת האחריות, וזאת מבלי להתערב בהליכי חקירה".

החלטת המפכ"ל מגיעה בעקבות פרסומים בכאן חדשות ובתוכנית "עובדה", שהעלו חשדות בנוגע לנסיבות שהובילו למבצע המעצרים ביום הבחירות ולמקור המידע שעליו התבססה המשטרה.

על פי הפרסומים, ערב הבחירות פנתה לשכת ראש הממשלה למשטרה והפנתה אותה למקור מודיעיני לכאורה, שהחזיק במידע הנוגע לפעילי מפלגת רע"ם בדרום.

בכאן חדשות דווח כי המקור הוא דניאל גרינברג, שעבד בעבר במשרד ראש הממשלה כיועץ בכיר של מנכ"ל המשרד לשעבר, יוסי שלי.

בתחקיר "עובדה" שפורסם אמש נטען כי המידע שמסר גרינברג הוזן למערכות המודיעין המשטרתיות, ובהמשך שימש בסיס לפעילות נגד פעילי רע"ם.

בעקבות המידע פשטו שוטרים על בתיהם של פעילי המפלגה בדרום, ללא צווי חיפוש, ועצרו אותם. לפי הפרסום, המידע המודיעיני הוצג בהמשך גם בפני שופט במסגרת הדיונים בהארכת מעצרם.

החשודים שנעצרו שוחררו מאז, ועל פי הדיווח, תיק החקירה נגדם נמצא בדרך לסגירה.

על רקע החשדות שהתעוררו, במשטרה מבקשים להבהיר כי הפעילות ביום הבחירות בוצעה מתוך מחויבות לשמירה על תקינות ההליך הדמוקרטי.

"יובהר כי כלל פעולות המשטרה, לרבות הפעילות שבוצעה בבוקר הבחירות, נעשו מתוך מחויבות ושקיפות לציבור, ובמטרה לשמור על טוהר הבחירות", נמסר בהודעת המשטרה.