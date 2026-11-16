אייל ברקוביץ' חזר לשדר לצד אראל סג"ל ב-103FM לאחר ההשעיה מתוכניתו ברשת 13 וההיעדרות מתוכנית הרדיו המשותפת שלהם.

בשיחה שהתנהלה בין השניים התייחס ברקוביץ' לסערה שעוררו דבריו על פוליטיקאים ערבים, דחה את הטענות לגזענות והבהיר כי אינו מתכוון להתנצל. עם זאת, הוא הודה כי פסק הזמן הכפוי אפשר לו להתרחק מעט מהעומס הכרוך בעבודתו.

בפתח השידור ביקש ברקוביץ' להודות לסג"ל ולינון מגל (אותו כינה 'שופרי') על כך שהגנו עליו במהלך הסערה, אף שהם נמצאים בדרך כלל מצדו האחר של המתרס הפוליטי.

"שמעתי אותך ואת שופרי מגנים עליי. יצאתם גברים", אמר ברקוביץ'. סג"ל השיב בחיוך: "לפעמים חלומות מתגשמים. לא מזמן הבטחת לנו על האש. אנחנו עדיין מחכים. אז התחנפנו".

בהמשך התייחס ברקוביץ' לימי ההשעיה ולתחושת ההקלה שהביאו עמם. "הייתי חייב כמה ימים חופש. רק כשאתה בחופש מרגישים את העומס. המעמסה הנפשית, על הנפש", סיפר.

סג"ל הזדהה עם הדברים והצביע על המחיר האישי שגובה העיסוק המתמשך בוויכוחים ציבוריים ופוליטיים. "כל היום להתעסק בחומרים האלה. זה הולך אתך כל היום. אתה בחזית של הריבים האלה, אבל הפעם הימין היה בעדך", אמר.

ברקוביץ' טען כי הסערה סביב התבטאויותיו קיבלה ממדים מוגזמים. "אני חושב שעשו מכל הסיפור הזה יותר מדי", אמר, וסג"ל השיב: "עשו עלייך סיבוב".

כשעלתה שאלת ההתנצלות, ברקוביץ' הבהיר כי אין בכוונתו לחזור בו מדבריו, והזכיר כי לאורך השנים השמיע התבטאויות חריפות כלפי אישים פוליטיים רבים.

"כבר אמרתי דברים הרבה יותר גרועים. להתנצל? אין סיכוי. אם אני צריך להתנצל בפני אחד אז אני צריך להתנצל בפני מאה. אני צריך שבוע להתנצל בפני נתניהו על מה שאמרתי עליו", אמר בחיוך.

סג"ל הגן על ברקוביץ' וטען כי הדברים שהובילו לסערה נאמרו בהומור ולא מתוך עמדה השוללת את יכולותיהם של ערבים לרכוש השכלה אקדמית. "הדברים נאמרו כבדיחה, ולא בקטע שערבי לא יכול להיות דוקטור. אני זוכר שאמרת פה בשידור שיש רופאים ערבים", ציין.

ברקוביץ' התייחס בהרחבה לטענות לגזענות והדגיש כי הוא מבחין בין אזרחי ישראל הערבים לבין נציגיהם הפוליטיים. "מה שמכעיס אותי זה שכל הזמן הולכים למילה גזענות. כל דבר שלא נוח לכם - 'גזענות'. אני האחרון שאהיה גזען לאזרחים הערבים של ישראל. אני יודע מה הם תורמים למדינה", אמר.

"הם רופאים, רוקחים, קבלנים, הייטקיסטים אפילו. אני האחרון שאבוז להם. צריך להבדיל בינם לבין הפוליטיקאים שלהם", הוסיף. סג"ל הסכים עם ההערכה כלפי עובדים ערבים, אך הסתייג מהצורך להציג את תרומתם כדבר חריג. לדבריו, יש להתייחס אליהם כאנשי מקצוע בדיוק כפי שמתייחסים לעמיתיהם היהודים.

"זה לא שאנחנו צריכים להגיד להם תודה באופן מיוחד, כי זה טבעי. יש רופא יהודי, אז לרופא ערבי צריך להגיד תודה? רופא צריך לטפל בבני אדם", אמר. את השיחה חתם ברקוביץ' בהערה משועשעת נוספת על תארים אקדמיים של פוליטיקאים ערבים, הנושא שעמד במרכז הסערה סביבו. "ראיתי שיש גם פרופסור ברשימה המשותפת, ג'ברין, צריך לבדוק את העניין הזה", אמר בקריצה.