כתב חדשות 12 ירון אברהם מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעקבות הדרישה שהציגו לח"כ מתן כהנא: להתחייב שלא למנות נציג מהסיעות הערביות לתפקיד סגן יו"ר הכנסת, כתנאי לתמיכתם במינויו ליו"ר הכנסת.

אברהם טען כי הדרישה עומדת בסתירה להתנהלותו של נתניהו בעבר, והזכיר כי חברי כנסת ערבים כבר כיהנו כסגני יו"ר הכנסת בתקופות שבהן עמד נתניהו בראש הממשלה.

"מה הם לא מספרים לציבור?", שאל אברהם, והצביע על כהונתו של ח"כ אחמד טיבי כסגן יו"ר הכנסת בשנים 2009-2019, בתקופת ממשלות נתניהו השנייה, השלישית והרביעית. הוא הזכיר גם את כהונתו של יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, כסגן יו"ר הכנסת בכנסת ה-23, בשנים 2020-2021, בתקופת ממשלת נתניהו וגנץ.

אברהם הבהיר כי ביקורתו על נתניהו וסמוטריץ' אינה נובעת מתמיכה גורפת בהתנהלותם של חברי הכנסת הערבים. לדבריו, יש לו ביקורת משמעותית על רבים מהם, במיוחד על התנהלותם לאחר מתקפת 7 באוקטובר, "אין לי הרבה דברים חיוביים להגיד על חברי הכנסת מהסיעות הערביות, בטח בשבעה באוקטובר וההתנהלות שלהם לאור הטבח, על רובם, לא על כולם, בטח שלא בהכללה", אמר. מיד לאחר מכן הוסיף כי למרות הביקורת הזאת, "הצביעות של נתניהו וסמוטריץ' זועקת לשמיים".

אברהם תהה מדוע הוצבה בפני כהנא דרישה שלא הייתה חלק מההתנהלות הפוליטית בתקופות קודמות של נתניהו. "למה אתם עושים את זה, כשחיפוש הכי פשוט של כל אחד מאיתנו בגוגל או בצ'אט GPT מביא תשובה כל כך פשוטה, גם אם הזיכרון לפעמים מתעתע?", שאל אברהם, וחתם את דבריו במילים: "צביעות, ספין".