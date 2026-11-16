אתם בוודאי מכירים את התמונה. הם תלו אותה על איילון, ודחפו בתשלום לכל שבועון. בחור בן עשרים ושתיים, מדים מאובקים, זקן של שלושה חודשים ועיניים עייפות מחוסר שינה. הם צילמו אותה, הגדילו אותה ולבסוף שמו עליה את הלוגו שלהם וכתבו מתחת: "ברית משרתים".

והיום, בתשע בבוקר, אותם אנשים מ"ברית המשרתים" ישבו בוועדה המסדרת וחילקו את הכיסאות. לא לגיבורי המלחמה, להפך. למי שמסרב לומר שחמאס הוא ארגון טרור. למי שבז להמנון שחיילינו שרו בחושך בטרם נכנסו פנימה למנהרות כדי להציל את אחיהם החטופים.

אחי המילואימניקים הגיבורים, הם עשו עליכם סיבוב מכוער! אתם לא הברית שלהם. אתם הפוסטר שלהם. הם גייסו אתכם לקמפיין והצביעו הפוך. הם לקחו את הפנים שלכם ורמסו את הכבוד שלכם לטובת אלה שמתעבים אתכם.

מי שמוכן למכור את כבוד האומה, כבר מכר קודם את כל מה שעומד מאחוריו. את ההמנון. את ההיסטוריה. את הסיבה שבכלל יש כאן צבא ששולחים אותו להילחם כנגד מפלצות החמאס. מי ששוכח למה אנחנו כאן, ימצא את עצמו מחלק תפקידים למי שסבור שאנחנו בכלל לא צריכים להיות כאן.

ולכן מולם, אנחנו לא "האופוזיציה". אנחנו משהו אחר לגמרי. אנחנו ברית הזוכרים. זוכרים את התנ"ך שממנו צמחנו, את הגבעות שבהן התהלכו אבות אבותינו ואת כל הגיבורים שנפלו כדי שנצח ישראל ייכון לעד.

את "ברית המשרתים" אפשר להמציא בחדר קמפיין בשבועיים. אבל "ברית הזוכרים" לא ממציאים, אלא יורשים. לא נוותר להם ולא נניח להם ולו לרגע להמשיך לרמוס כך את המדינה היהודית בעבור נזיד עדשים.