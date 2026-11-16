יעקב אשר מזהיר: "לא מתחילים באיומים"

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, התעמת עם יו"ר ועדת הכספים הזמנית בעקבות הצהרתה כי הוועדה תקדם את "מהפכת המשרתים" ותעצור תקציבים שלדבריה מעודדים השתמטות ומלכודות עוני.

אשר טען כי בתקופת ממשלת בנט־לפיד הוצעו לחלק מסיעתו תקציבים בתמורה להצבעות מסוימות, והבהיר: "אני לא רוצה את זה. אני בעד שקיפות, אבל צריך להבין מה עומד מאחורי כל דבר".

אשר דרש להציג את התוכנית המלאה ולהבהיר כיצד תשפיע על משרתים ועל מי שאינם משרתים. הוא תהה אם ניתן לשלול תקציבים מילדים, מגננות וממורים בזמן שציבורים אחרים במצב דומה ממשיכים לקבלם. בסיום תקף את אופן הצגת המהלך: "אני מציע לך, לא מתחילים בצורה הזאת, עם איזה איום מוסווה שמרוח בשמן זית זך וטהור".