הרב ישי סמואל רב המושב יונתן ור"מ בישיבת הגולן

הרב ישי סמואל, רב המושב יונתן, ר"מ בישיבת הגולן וראש מחלקת הכשרות בגולן, התארח בפודקאסט באולפן ערוץ 7 ושוחח על האתגרים במערך הכשרות בישראל, על סוגיות הלכתיות מורכבות ועל הפעילות יוצאת הדופן של משחטת עוף הגליל במהלך המלחמה.

במהלך השיחה סיפר הרב סמואל כי המשחטה בקריית שמונה המשיכה לפעול ברציפות גם בתקופה שבה העיר פונתה מתושביה והייתה נתונה לירי בלתי פוסק.

"אחד הדברים הנפלאים והמופלאים זה שמשחטת עוף הגליל בקריית שמונה לא הפסיקה יום אחד לעבוד", סיפר. "לפעמים היינו צריכים להפסיק את השחיטה, נכנסים למרחבים מוגנים וחוזרים". לדבריו, ההישג שייך בראש ובראשונה לעובדים שהתייצבו למרות הסיכון. "תחשוב ללכת לעבודה שאתה לא יודע, שאתה בא ממקום רחוק ואתה הולך לעבודה, נכנס למה שנקרא למרכז האש".

הרב סמואל התייחס בהרחבה גם לשאלת אמון הציבור בכשרות. לדבריו, מצבה הכללי של מערכת הכשרות בישראל סביר, אך יש בה תחומים רבים הדורשים שיפור. בראשם הוא מציב את תנאי העסקתם של המשגיחים.

אחד התחומים המורכבים ביותר בעבודתו הוא הפיקוח על יקבי רמת הגולן. הרב סמואל משמש רבם של שמונה יקבים גדולים ושל כמה יקבים קטנים נוספים, ומסביר כי כשרות היין מתחילה הרבה לפני שהענבים מגיעים למפעל. כבר בכרם נדרש פיקוח על איסור עורלה ועל חששות כלאי הכרם, ובהמשך מתעוררות שאלות הלכתיות הנוגעות לזהות העובדים ולמי שרשאי לטפל ביין.

הוא סיפר על יקבים המבקשים לקבל הכשר לאחר שנים שבהן ייצרו יין ללא כשרות. במקרים כאלה, לדבריו, אי אפשר להכשיר בדיעבד את היין שכבר יוצר, אך גם אין הצדקה להציב בפני בעלי היקב דרישה להשמיד מלאי בשווי גבוה. הפתרון שהוא מתאר הוא הפרדה ברורה בין היין הישן לבין הייצור הכשר החדש, באמצעות מותגים נפרדים ולעיתים אף יקבים נפרדים.

סוגיה נוספת שהעסיקה אותו הגיעה עד לבית המשפט העליון. הרב סמואל סיפר על מסעדה שביקשה לקבל תעודת כשרות אף שתכננה לפעול בשבת. בעלי המקום הצביעו על עסק אחר שקיבל הכשר למרות פעילותו בשבת, וטענו שיש לנהוג כלפיהם באופן שוויוני. הרב סמואל הציג בבית המשפט את עמדת הרבנות הראשית, שלפיה אין להעניק כשרות למסעדה הפתוחה בשבת ובית המשפט קיבל את העמדה.

עם זאת, הוא הזכיר מקרה חריג מן העבר: מזנון באתר מגלשות מים בגולן שפעל בשבת וקיבל כשרות בהוראת הרב מרדכי אליהו. לדבריו, הונהגה שם הפרדה מוחלטת של כלי הבישול והטיגון לקראת השבת, כדי לאפשר למבקרים הרבים שהגיעו לאתר ליהנות ממזון כשר בימי החול. הרב סמואל הדגיש כי מדובר היה בנסיבות מיוחדות, שאינן דומות למסעדה רגילה.

גם במשחטת עוף הגליל הוא מבקש להפריך את ההנחה שלפיה שחיטה בהיקף גדול מחייבת פגיעה ברמת הפיקוח. לדבריו, המפתח הוא מספר מתאים של שוחטים ובודקים, הקפדה על הנהלים והאפשרות להאט את קצב העבודה בעת הצורך. הוא ציין כי במשחטה אין מתגמלים את השוחטים לפי מספר העופות שהם שוחטים, כדי שלא ליצור תמריץ למהירות על חשבון הבדיקות.

מאחורי העיסוק המקצועי בכשרות עומד גם סיפור משפחתי. אביו של הרב סמואל, הרב אהרן אלחנן סמואל, הגיע לארץ כפליט שואה בגיל 12. סבו, שכיהן כרב בנורווגיה, נרצח בשואה. הרב סמואל סיפר כי אביו רכש את עולמו התורני בארץ, ונודע בדייקנותו בלימוד, בלשון ובקריאת התורה. הוא אף השתתף בעבודה על סידור רינת ישראל.

דמות משמעותית נוספת בחייו הייתה חותנו, הרב יחזקאל דאום, רב מושב רמת מגשימים ורבה של תנובה, שהכניס אותו לעולם הכשרות. הרב סמואל נזכר כיצד נהג לקום בארבע לפנות בוקר, לרכוב באופניים מחספין לרמת מגשימים וללמוד עם הרב דאום לפני תפילת שחרית. הקשר התורני הפך בהמשך לקשר משפחתי, לאחר שהרב דאום יזם את השידוך בינו לבין בתו.

במקביל לעבודתו ברבנות ובכשרות, הרב סמואל ממשיך ללמד בישיבת הגולן, שבה החל את דרכו כתלמיד לפני יותר מארבעה עשורים. הוא סיפר גם על קבוצות השאלות והתשובות בהלכה שהקים בעקבות הצעה של בנו. הקבוצות, שבהן משתתפים כיום יותר מאלף איש, מאפשרות לציבור להפנות שאלות ולקבל מענה מכמה רבנים.

"זה מאוד מאוד מרחיב את הלב שאתה רואה שלאנשים אכפת מההלכה והם שואלים", אמר. לצד המענה ההלכתי המהיר, הקבוצות מאפשרות לו ולרבנים נוספים לשמור על קשר רציף עם תלמידים לשעבר, משפחותיהם ועם ציבור רחב של שואלים.