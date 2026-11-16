שלמה נגרי, הישראלי שנעצר בשבת בירדן לאחר שחצה בשוגג את הגבול הימי במהלך גלישה בים סוף, סיפר היום (שני) על הרגעים שבהם הקיפו אותו כוחות ביטחון ירדניים חמושים, על החקירה שעבר ועל השחרור לאחר יום וחצי.

בריאיון לכאן רשת ב' תיאר כיצד בילוי שגרתי בחופשה באילת הסתיים במעצר במדינה השכנה. "יצאתי לגלוש באילת - לא ראיתי משהו שמסמן גבול בצורה חד משמעית", סיפר נגרי, תושב חיפה שהגיע לאילת לחופשה.

"לא הספקתי להגיד 'ג'ק רובינזון' וכבר עטו עליי כוחות הביטחון המקומיים, ומשם התגלגלנו למקום לא טוב".

לדבריו, במהלך הגלישה שמע סירנות ואזהרות, אך לא הבין שהן מכוונות אליו בעקבות חציית הגבול. הוא סבר כי ייתכן שמדובר בהתרעה ביטחונית שאינה קשורה אליו. "היו כל מיני סירנות ואזהרות, אבל לא חשבתי שזה קשור לאירוע של חציית גבול, אלא דברים אחרים, אולי טילים מאיראן".

זמן קצר לאחר מכן הגיעו אליו כוחות הביטחון הירדניים. "הייתה שם ספינת משטרה רצינית, כנראה מהמשמר של המלך או משהו כזה, שהם קשוחים יותר מחיל הים שלהם", סיפר נגרי, והדגיש כי מדובר בהתרשמותו. לדבריו, הכוחות הוציאו אותו מגלשן הסאפ ועצרו אותו.

נגרי ניסה להסביר לשוטרים כי הגיע לשטח ירדן בטעות, אולם הם כיסו את עיניו וערכו חיפוש על גופו. באותה עת, סיפר, לא נשא עמו מסמכים מזהים או ציוד מלבד חפציו האישיים. "לא היה עליי כלום, רק בגדי ים. הייתי יחף, עם טלפון ומפתח לחדר במלון. לא הייתה לי תעודת זהות".

לאחר המעצר הועבר למתקן ביטחוני בירדן, שם עבר חקירה שתיאר כ"תהליך שלא היה הכי סימפטי בעולם". ואולם, ככל שהתקדמו הבדיקות, החל לדבריו היחס אליו להשתנות. "אחרי שהם תחקרו אותי ובדקו השתנה היחס אליי, כי הם ראו שיש פה אדם מן היישוב שבאמת טעה. הם האמינו לי והצליבו את המידע שסיפקתי, ומפה הכול התנהל באופן סביר".

נגרי הוחזק בידי כוחות הביטחון הירדניים במשך עשרות שעות, כשהוא מלווה באיש ביטחון מקומי. לדבריו, למרות הקושי הכרוך במעצר ובחקירה, לא הופעלה כלפיו אלימות.

הוא אף סיפר כי מנהל המתקן שבו הוחזק, שהיה בתחילה קשוח כלפיו, סייע בהמשך לקדם את שחרורו. "בסופו של דבר הם עשו את העבודה שלהם כמו שצריך והיו הוגנים", אמר. "מנהל המתקן שם היה קשוח מאוד, אבל עם הזמן התחברנו והוא אפילו נקט מהלכים כדי להוציא אותי מהברוך הזה. בסך הכול כנראה שיש בינינו יחסי שכנות טובים. אחרי יום וחצי שחררו אותי".

למרות החוויה החריגה, נגרי אינו מתכוון לוותר על הגלישה בים סוף. עם זאת, הוא הבהיר כי בעקבות המעצר יקפיד להבא להכיר היטב את גבולות האזור שבו הוא גולש. "עכשיו אני כבר יודע", אמר בחיוך. "למדתי בדרך הקשה".