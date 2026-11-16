"נפרצו כל הגבולות": ח״כ שמחה רוטמן על איבוד השליטה בכנסת

יו"ר ועדת החוקה היוצא, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), מעריך כי הסיכוי להקמת ממשלת אחדות הולך ומצטמצם, ומותח ביקורת חריפה על התנהלותו של גדי איזנקוט.

בריאיון לערוץ 7 הוא תוקף את שיתוף הפעולה של גוש האופוזיציה עם המפלגות הערביות, מבקר את השינוי בעמדותיו של אביגדור ליברמן בנוגע למערכת המשפט ומתייחס לכוונה לבטל חוקים שקידם במהלך כהונתו בראשות ועדת החוקה.

בהתייחסו למגעים בין הליכוד למפלגת ישר ולהודעה החריפה שפרסם איזנקוט נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר רוטמן כי האפשרות להגיע להסכמות פוליטיות הולכת ומתרחקת. "אני חושב שהוא הולך ומצטמצם לצערי. אני חושב שיש חוסר אחריות מאוד מאוד גדול בסגנון הדיבור של איזנקוט", אמר על הסיכוי לממשלת אחדות.

רוטמן הוסיף ביקורת על אופן ההתבטאות של איזנקוט ברשתות החברתיות. "אגב, זה נראה כאילו מישהו כותב לו את הציוצים. אני לא ממש מצליח להבין מה מרוויחים מההתנהלות הזאת", אמר. לדבריו, מי שמבקש להגיע להסכמות עם יריביו הפוליטיים צריך לנהוג אחרת. "אני חושב שמי שרוצה להגיע לאחדות ולהסכמה מדבר בצורה אחרת, פועל בצורה אחרת".

למרות הספק שהביע באשר לסיכויי המהלך, רוטמן קרא לחברי הכנסת בגוש האופוזיציה להצטרף לממשלת אחדות ולהימנע מהסתמכות על המפלגות הערביות. לדבריו, שיתוף הפעולה עמן לצורך השגת רוב בהצבעות בכנסת חוצה קו אדום מבחינתו.

"אין ספק שמי שמוכן לשתף פעולה עם מפלגות של תומכי טרור יכול לעשות דברים בכנסת בצורה שבעיניי כמובן לא לגיטימית, כי מדובר במפלגות לא לגיטימיות", טען. הוא הוסיף כי בעבר הייתה, לדבריו, הסכמה שלא להסתייע במפלגות אלה לצורך הכרעה במאבקים פרלמנטריים.

רוטמן החריף את הביקורת כשנשאל אם גוש הימין איבד את השליטה בכנסת בעקבות ההצבעות והמינויים שמקדם גוש האופוזיציה. "המספרים בוודאי מדברים בעד עצמם. ברגע שמישהו מוכן לשתף פעולה עם 19 מנדטים שהמטרה המוצהרת שלהם היא להשמיד את מדינת ישראל, בוודאי כמדינה יהודית, כמדינתו של העם היהודי, נפרצו כל הגבולות", טען. לדבריו, במצב כזה "בהחלט יכול להיות פה אובדן שליטה".

בהמשך פנה לחברי הכנסת בגוש האופוזיציה וקרא להם להצטרף למהלך של אחדות לאומית. "כל מי שיש לו את ההבנה הזאת צריך לבוא ולהצטרף לקריאה לאחדות ולא לשתף פעולה עם אויבים", אמר.

לצד הביקורת על המהלכים הפרלמנטריים, התייחס רוטמן לכוונת גוש האופוזיציה לפעול לביטול או לשינוי חוקים שקידם כיו"ר ועדת החוקה. בניגוד לחשש שאפשר היה לצפות ממי שהוביל את החקיקה, רוטמן הציג את העיסוק בביטולה כהוכחה להשפעת עבודתו.

"קודם כול אני יכול לומר שזה מאוד מאוד מחמיא שהם מבינים באופוזיציה של אתמול, אנחנו לא יודעים מי יהיה בקואליציה ומי יהיה באופוזיציה בכנסת הזאת, שהדבר הכי חשוב והכי דחוף והכי בהול זה לתקן מבחינתם, לקלקל מבחינתי, את הדברים שאני עשיתי", אמר.

לדבריו, עצם העובדה שיריביו הפוליטיים מבקשים לשנות את החקיקה מעידה כי היא חוללה שינוי משמעותי. "זאת אומרת שהעבודה שלי בהחלט משפיעה על מדינת ישראל. יש קונצנזוס בקרב הצד השני, היריבים של המחנה הלאומי, שהעבודה שלי אכן עשתה דברים במדינה שחייבים מבחינתם לתקן".

רוטמן הביע תמיהה במיוחד על התנהלותם של פוליטיקאים שלדבריו הציגו בעבר עמדות נחרצות בעד שינויים במערכת המשפט, אך כעת מבקשים לבטל חוקים שקידם. הוא התמקד ביו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שלטענתו תמך לאורך השנים בשינויים מרחיקי לכת אף יותר מאלה שהוא עצמו הציע.

"כמו למשל ליברמן, בכל הנוגע למינוי שופטים, בכל הנוגע לסמכויות בית המשפט העליון, גם בנוגע לביטול חוקים, גם בנוגע לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הם הביאו במהלך השנים עמדות שעוקפות אותי מימין, ופתאום עכשיו יאיר גולן מושך אותם באף", אמר.

רוטמן הוסיף כי אינו מבין את הפער בין העמדות שהציג ליברמן בעבר לבין המהלכים שהוא מקדם כעת. "אני לא מצליח להבין את ההתנהלות. גם שמענו מליברמן דברים אחרים, אבל אנחנו כולנו במצב המתנה לנסות להבין מה עומד מאחורי ההבטחות של אביגדור ליברמן לעצמו, לבוחריו ולמדינת ישראל".

לקראת סיום הריאיון שב רוטמן לסוגיית ממשלת האחדות והדגיש כי לדבריו, המחנה הלאומי ביקש להגיע להסכמות עם יריביו הפוליטיים גם בתקופות שבהן החזיק ברוב בכנסת. "אנחנו דיברנו ככה גם כשהכוח היה אצלנו ביד. גם כאשר היה לנו רוב גדול של 64 ו-68, תמיד היד שלנו הייתה מושטת אליהם", אמר. את דבריו חתם באמירה: "אבל הפנקס פתוח והיד רושמת, כמו שנהוג לומר".