בניגוד להשקעות ספקולטיביות, שבהן המשקיע מוכן לקחת סיכונים משמעותיים בתקווה להשיג תשואות גבוהות, השקעה סולידית שמה דגש על יציבות, פיזור סיכונים ותכנון פיננסי.

עם זאת, חשוב להבין שאין השקעה נטולת סיכון לחלוטין. גם פיקדונות, איגרות חוב ומכשירים פיננסיים אחרים חשופים לסיכונים שונים, ובהם אינפלציה, שינויים בריבית, סיכון אשראי ולעיתים גם מגבלות נזילות.

השקעות סולידיות עשויות להתאים במיוחד לאנשים המתקרבים לגיל הפרישה, למשפחות המעוניינות לשמור על חסכונותיהן, לבעלי עסקים המחזיקים עודפי מזומנים ולמשקיעים שאינם מעוניינים להתמודד עם תנודות חדות בשווי תיק ההשקעות.

הבחירה הנכונה תלויה לא רק בגובה הסכום הפנוי, אלא גם במטרת ההשקעה ובמשך הזמן שבו ניתן להשאיר את הכסף מושקע.

אילו אפיקי השקעה סולידיים קיימים בישראל?

בישראל קיימים מספר אפיקים הנחשבים סולידיים יחסית, אך לכל אחד מהם מאפיינים שונים.

פיקדונות בנקאיים מאפשרים להפקיד כסף לתקופה מוגדרת ולקבל ריבית בהתאם לתנאי הפיקדון. היתרון המרכזי הוא האפשרות לדעת מראש את תנאי הריבית, במיוחד בפיקדונות בריבית קבועה. מנגד, משיכה מוקדמת עשויה להיות מוגבלת או כרוכה בעלויות.

קרנות כספיות משקיעות בדרך כלל בנכסים קצרי טווח ובעלי סיכון נמוך יחסית. הן עשויות להתאים למי שמחפש נזילות גבוהה, אך התשואה שלהן אינה מובטחת.

איגרות חוב ממשלתיות נחשבות לאפיק בעל סיכון אשראי נמוך יחסית, אולם מחירן עשוי להשתנות בהתאם לריבית ולמשך החיים של האיגרת. גם איגרות חוב תאגידית עשויות להשתלב בתיק סולידי, בכפוף לבחינת איכות המנפיק ורמת הסיכון.

אפשרות נוספת היא השקעות אלטרנטיביות מסוימות, כגון קרנות אשראי המגובות בביטחונות. באפיקים אלה חשוב לבחון במיוחד את איכות הבטוחות, תנאי הנזילות, ריכוזיות ההשקעות והסיכונים הכרוכים בהן.

מי שמחפש השקעה סולידית מומלצת צריך להבין שאין מוצר אחד המתאים לכל משקיע. ההחלטה צריכה להתבסס על מכלול השיקולים ולא רק על שיעור התשואה המוצג.

איך בוחרים השקעה לפי רמת הסיכון וטווח הזמן?

אחת הטעויות הנפוצות היא לבחור השקעה לפי התשואה שהשיגה בעבר, בלי לבדוק אם היא מתאימה לצרכים העתידיים.

משקיע שמתכנן להשתמש בכספו בעוד מספר חודשים נמצא במצב שונה ממשקיע שמייעד את ההון לעשר השנים הבאות. כאשר טווח ההשקעה קצר, לנזילות ולשמירה על הקרן עשויה להיות חשיבות מכרעת. בטווח ארוך יותר ניתן לשקול תמהיל מגוון, בהתאם ליכולת לשאת הפסדים זמניים.

גם היכולת הכלכלית והרגשית להתמודד עם ירידות חשובה. משקיע שמתקשה לראות ירידה זמנית בשווי החיסכון עשוי להעדיף חשיפה נמוכה יותר לנכסים תנודתיים.

לפני בחירת השקעה כדאי להגדיר את מטרת הכסף, את מועד השימוש הצפוי בו ואת הסכום שחייב להישאר זמין להוצאות בלתי צפויות.

חשוב גם להבחין בין תשואה נומינלית לתשואה ריאלית. השקעה שמניבה ריבית חיובית אינה בהכרח שומרת על כוח הקנייה אם האינפלציה גבוהה מהתשואה לאחר מס ועלויות.

למה פיזור השקעות חשוב גם בתיק סולידי?

לעיתים משקיעים סבורים שאם בחרו אפיק בעל סיכון נמוך, אין צורך לפזר את כספם. בפועל, גם תיק סולידי עלול להיות חשוף לסיכון משמעותי כאשר חלק גדול ממנו מרוכז בנכס אחד, במנפיק אחד או בענף כלכלי מסוים.

פיזור השקעות נועד להפחית את התלות בגורם יחיד. לדוגמה, שילוב בין פיקדונות, נכסים קצרי טווח ואיגרות חוב עשוי ליצור תמהיל המתאים למטרות שונות.

עם זאת, פיזור אינו מבטל הפסדים ואינו מבטיח יציבות מוחלטת. בתקופות של שינויי ריבית חדים, גם מספר אפיקים שנחשבים שמרניים עשויים להיפגע במקביל.

בנוסף לפיזור, יש לבחון את דמי הניהול, עמלות המסחר, עלויות היציאה והיבטי המיסוי. לעיתים הבדל קטן בעלויות המצטברות משפיע באופן משמעותי על התוצאה לאורך שנים.

בדיקה תקופתית של תיק ההשקעות מאפשרת לוודא שהחלוקה בין הנכסים עדיין מתאימה למטרות המקוריות ולמצב הכלכלי המשתנה.

כיצד תכנון פיננסי מקצועי מסייע לקבל החלטות נכונות?

בחירת השקעה אינה צריכה להתחיל בשאלה איזה מוצר מציע את הריבית הגבוהה ביותר, אלא בבחינת התמונה הפיננסית הכוללת.

תכנון נכון מביא בחשבון הכנסות, התחייבויות, חסכונות קיימים, צרכים משפחתיים, יעדי פרישה ומידת החשיפה לסיכונים. כך ניתן לבחון האם הכסף צריך להיות נזיל, האם נדרש תזרים שוטף ומהו אופק ההשקעה המתאים.

ברק פיננסים מציגה במסגרת פעילותה מגוון פתרונות בתחום ההשקעות, לרבות בחינת רכיבים סולידיים, קרנות השקעה וניהול הון. מטרת התהליך היא לבחון את הצרכים האישיים ולגבש אסטרטגיה פיננסית בהתאם למאפייני המשקיע.

לפני התקשרות עם גוף פיננסי חשוב לבדוק את תנאי המוצר, רמת הסיכון, העלויות, ההסדרה הרלוונטית וזהות הגורם המורשה לספק את השירות.

בסופו של דבר, השקעה סולידית אינה בהכרח ההשקעה שמבטיחה את השקט הגדול ביותר בפרסום השיווקי, אלא זו שהסיכונים שלה מובנים למשקיע ושהמאפיינים שלה מתאימים למטרותיו.

לסיכום, שמירה על ההון וצמיחה פיננסית אינן בהכרח מטרות סותרות. באמצעות תכנון מוקדם, פיזור השקעות ובחינה זהירה של החלופות, ניתן לבנות אסטרטגיה שמאזנת בין סיכון, נזילות ופוטנציאל לתשואה. ההחלטה הנכונה מתחילה בהבנת הצרכים האישיים ולא במרדף אחר ההשקעה הפופולרית ביותר.

המידע בכתבה הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ השקעות אישי, שיווק השקעות או המלצה לרכישת מוצר פיננסי מסוים.