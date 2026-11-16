צה"ל ושב"כ חשפו את זהותם של שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס שחוסלו בתקיפה שבוצעה ביום חמישי בבית החולים נאצר ברצועת עזה.

בין ההרוגים מוראד תופיק מחמוד אבו זריפה, שלפי כוחות הביטחון השתתף במתקפת 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתה של עדינה משה.

הפרסום מגיע לאחר שחמאס הציג את ההרוגים בתקיפה כאזרחים. בצה"ל ובשב"כ מסרו כי לפחות שלושה מההרוגים היו פעילים בזרוע הצבאית של חמאס, וכי התקיפה כוונה למוקד פעילות צבאית שהקים הארגון בתוך בית החולים.

על פי המידע שפרסמו כוחות הביטחון, חדר וקומה במבנה בית החולים שימשו כמפקדה של חמאס. בקומה שהו מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של הארגון, וממנה נוהלה פעילות צבאית. עוד נמסר כי הכניסה לקומה הוגבלה למורשים בלבד וכי במקום התקיימה שמירה קפדנית.

אחד המחבלים שזוהו הוא מוראד תופיק מחמוד אבו זריפה, ששימש ראש צוות בחוליית הנדסה של חמאס. לפי הודעת צה"ל ושב"כ, אבו זריפה היה בין המחבלים שחדרו לשטח ישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר והשתתף בחטיפתה של עדינה משה.

מחבל נוסף שחוסל בתקיפה הוא ח'אלד אסאמה אבו-ענזה, ששימש ראש מדור קשר במחלקת המבצעים במודיעין הצבאי של חמאס. ההרוג השלישי שזוהה הוא מחמד נאפד אבו-עואד, פעיל נוח'בה בחטיבת חאן יונס של הארגון.

בצה"ל אומרים כי חמאס המשיך לקיים פעילות צבאית בבית החולים נאצר למרות אזהרות שהועברו אליו לפני התקיפה. לפי הודעת הצבא, הארגון נדרש בכמה הזדמנויות להפסיק את השימוש הצבאי במתקן הרפואי, לרבות באזהרה שנמסרה לאחרונה, אך לא נענה לדרישה.