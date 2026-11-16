ח״כ טלי גוטליב נגד מינוי טיבי: "תשלום פרוטקשן"

ח"כ טלי גוטליב קוראת לראש הממשלה בנימין נתניהו להפסיק את המגעים להקמת ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט ולפעול למציאת פתרון שיאפשר הקמת ממשלת ימין.

בריאיון לערוץ 7 היא מותחת ביקורת חריפה על שיתוף הפעולה של גוש האופוזיציה עם הסיעות הערביות, תוקפת את המינויים לתפקידי סגני יו"ר הכנסת וטוענת כי המאבק הפוליטי על השליטה במשכן גובה מחיר ערכי כבד.

"מספיק עם הקרקס המדרנו הזה, מספיק עם הסיסמאות האלה והאמירות האלה, 'אחדות, אחדות'. זה מאוד רומנטי, אבל זה לא קורה", אמרה גוטליב בהתייחסה לאפשרות להקמת ממשלה משותפת. לדבריה, איזנקוט לא יסכים לשבת בממשלה בראשות נתניהו, ולכן אין טעם להמשיך לקדם את המגעים. "אתה צריך לחשוב על פתרון אחר שיוביל לממשלה ימנית, נקודה", קראה לראש הממשלה.

גוטליב הזכירה כי כבר במהלך מערכת הבחירות הזהירה שנתניהו מעוניין בהקמת ממשלת אחדות עם איזנקוט ללא עוצמה יהודית. לדבריה, הדברים הוצגו אז כספין פוליטי, אך היא עומדת מאחורי הערכתה. עם זאת, היא טוענת כי גם אם נתניהו מעוניין במהלך כזה, הוא אינו מעשי. "המציאות היא שאייזנקוט לא יושב תחת נתניהו, ואדוני ראש הממשלה, אתה לא תשב תחתיו", אמרה.

בהתייחסותה להתפתחויות בכנסת טענה גוטליב כי השאלה המרכזית אינה זהותו של יו"ר הכנסת, אלא זהותם של סגניו. היא תקפה את מינוים של אחמד טיבי ווליד טאהא לתפקידי סגני יו"ר הכנסת, והגדירה את שיתוף הפעולה הפוליטי עם הסיעות הערביות במונחים חריפים.

"אני חושבת שקיבלתם הצצה איך נראה תשלום פרוטקשן לתומכי טרור. פרוטקשן", אמרה. בהמשך הוסיפה: "כולם מתווכחים מי יהיה יו"ר הכנסת, לא יהיה יו"ר הכנסת. לא זה האישיו. האישיו זה מי יהיו הסגנים".

גוטליב טענה כי במהלך דיון בוועדה המסדרת דרש ח"כ אחמד טיבי מיו"ר הוועדה, רועי פולקמן, להוציא אותה מהדיון לאחר שכינתה את טיבי תומך טרור. לדבריה, טיבי התנה את תמיכתו בהצבעה בהוצאתה מהאולם, ופולקמן נענה לדרישה. "מה עשה רועי פולקמן? הוציא אותי. אתנן. זה האתנן הראשון", טענה.

בהמשך ביקרה את אופן ההצבעה על מינוי סגני יו"ר הכנסת. לטענתה, במקום לאפשר הצבעה נפרדת על כל מועמד, הובאה להצבעה רשימה כוללת של הסגנים, באופן שחייב את חברי הכנסת להצביע גם בעד מועמדים שהם מתנגדים למינוים. היא ציינה כי עוצמה יהודית הצביעה נגד המהלך והבהירה כי סיעתה אינה מוכנה לתמוך במינויים הללו.

את התנגדותה למינוי טיבי וטאהא הסבירה גוטליב גם באמצעות מעשים שהיא מייחסת להם בעבר. היא הזכירה את הפיגוע המכונה ליל הקלשונים וטענה כי טאהא ביקר אצל משפחת המחבל שביצע אותו. כמו כן הזכירה את ביקורו של טיבי אצל משפחתו של כרים יונס. גוטליב הציגה את המקרים הללו כחלק מהנימוקים להתנגדותה למינויים.

לצד הביקורת על הסיעות הערביות, גוטליב הפנתה את עיקר טענותיה כלפי חברי גוש האופוזיציה המשתפים עמן פעולה. לדבריה, גם מצביעי מפלגות הימין בגוש צריכים לבחון את משמעות המינויים ואת ההסכמות הפוליטיות שהובילו אליהם.

"יש גבול, סליחה רבותיי, יש גבול. יש גבול לפוליטיקה. אידיאולוגיה היא ערך בפני עצמו. לא יכול להיות שאידיאולוגיה תיעלם מהמקום הזה", אמרה.

כשנשאלה אם הימין איבד את השליטה בכנסת, השיבה גוטליב כי מבחינתה אובדן הרוב בהצבעות אינו הבעיה המרכזית. "הימין איבד את הדרך שלו, לא את השליטה בכנסת. השליטה בכנסת פחות מטרידה אותי, כי חקיקה, כי יעבור עוד חוק, יעבור פחות חוק, זה לא מה שמשנה", אמרה.

לדבריה, החשיבות העיקרית היא בזהותם של בעלי התפקידים ובאופן שבו מתקבלות ההחלטות בכנסת. היא טענה כי גם אם המשמעות של הימנעות משיתוף פעולה עם הסיעות הערביות היא קושי בקידום חקיקה, מדובר במחיר שהיא מוכנה לשלם.

"אתה שואל אותי איך יחוקקו חוקים? אז לא יחוקקו חוקים, מבחינתי. שלא יחוקקו שום חוק, ובלבד שלא נישען על תומכי טרור", אמרה.

בהתייחסותה לאפשרות שגוש האופוזיציה יפעל לביטול חוקים שקודמו במסגרת הרפורמה המשפטית, השיבה גוטליב כי אינה חוששת מכך. לדבריה, ביטול החוקים ימחיש עד כמה השינויים שבוצעו היו מוגבלים. "קודם כול מצוין שיבטלו את חוקי הרפורמה, אז אתם תראו ששום רפורמה לא הייתה כאן", אמרה.

גוטליב מתחה ביקורת גם על יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, על רקע תפקידו כיו"ר ועדת החוץ והביטחון. היא סיפרה כי פנתה אליו ישירות ושאלה על התמיכה הפוליטית שעליה הוא נשען. בהמשך העלתה שאלות גם בנוגע לאפשרות שיאיר גולן יכהן בוועדת משנה לענייני מודיעין, תוך שהיא מזכירה אמירות קודמות שלו על פעילות חיילי צה"ל.

לקראת סיום הריאיון שבה גוטליב לסוגיית ממשלת האחדות. היא דחתה את הטענה כי הקמת ממשלה משותפת עם איזנקוט היא צו השעה, והבהירה כי בעיניה אחדות לאומית אינה מחייבת בהכרח ישיבה משותפת בממשלה.

"צו השעה הוא תמיד אחדות. כל ישראל ערבים זה לזה וכל ישראל אחים. מה חדש?", שאלה. לדבריה, אין היתכנות לממשלה שבה איזנקוט יכהן תחת נתניהו, וגם האפשרות ההפוכה אינה מעשית.

גוטליב חתמה בקריאה לראש הממשלה להפסיק לעסוק במגעים שלדעתה לא יבשילו להסכם. "כשזאת לא המשמעות וזה לא ייתכן, אז אין ברירה אלא לומר בפה מלא: מספיק עם זה. תפעלו לפתרון", אמרה.