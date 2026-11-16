פאוץ' ובו כעשרת אלפים שקלים, שנשכח על ספסל בתחנת הרכבת חיפה מרכז השמונה, אותר והוחזר לבעליו בזכות שיתוף פעולה מהיר בין עובדי רכבת ישראל.

הנוסעת, שגילתה את האבדה במהלך נסיעתה דרומה, קיבלה בתוך זמן קצר הודעה מרגיעה כי כספה נמצא ונשמר עבורה בתחנה.

האירוע התרחש אתמול בשעות הבוקר, כאשר נוסעת פנתה לפקח הרכבת וסיפרה לו כי שכחה בתחנת חיפה מרכז השמונה פאוץ' שהכיל סכום כסף גדול. הפקח העביר מיד את הדיווח למאיר אברג'יל, מנהל המשמרת בתחנה, שיצא לחפש את החפץ האבוד.

אברג'יל ניגש לרציף ואיתר את הפאוץ' כשהוא מונח על אחד הספסלים. לאחר שקיבל מהנוסעת פרטים מזהים, ובהם סכום הכסף שהיה בתוכו, אימת כי מדובר ברכושה והודיע לה שהפאוץ' נמצא ויישמר עבורה במקום מוגן.

הבוקר שבה הנוסעת לתחנת חיפה מרכז השמונה, שם קיבלה בחזרה את הפאוץ' ואת תכולתו, שכללה כעשרת אלפים שקלים.

"עם קבלת השיחה מיד ניגשתי אל הרציף ומצאתי את הפאוץ' מונח על אחד הספסלים", סיפר אברג'יל. "הבוקר הגיעה הנוסעת ולא הפסיקה להודות לי, זו זכות להעניק שירות ולהחזיר לנוסעים את החיוך לפנים".