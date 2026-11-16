שגרירי פנמה, הונדורס וגואטמלה בישראל, לצד נספח ההגנה של הונדורס, גוסטבו אלברס רודריגס, סיירו בשומרון עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

במהלך הסיור ערכו השגרירים תצפית מ"המרפסת המדינה בפדואל", שמעו על חשיבותו האסטרטגית של השומרון לביטחון ישראל והביעו הערכה לתושבים ולעמידתם האיתנה.

ראש המועצה אמר לאורחיו: "מכאן, מהמרפסת של המדינה בפדואל, רואים את גוש דן ומבינים על מה השומרון שומר. השומרון שומר על מדינת ישראל, וכאן עובר גם קו החזית הראשון, בין חברה שמקדשת את העתיד לבין חברה שמקדשת רצח וברבריות כמו אנשי מערות. אנחנו מגנים מכאן על העולם החופשי כולו.

המאבק בטרור ובקיצוניות הוא מאבק משותף לישראל ולמדינות המערב. החזון שלנו הוא שומרון חזק ומשגשג, שעוד מאות אלפי משפחות יקימו בו את ביתן ושהילדים שלנו יגדלו בו בביטחון. אני מודה לשגרירי גואטמלה, פנמה והונדורס שבאו לכאן עם משפחותיהם והביעו תמיכה בתושבים שלנו. הידידות בין העמים שלנו נותנת לנו כוח לעמוד יחד מול האיומים המשותפים ולבנות עתיד בטוח לדורות הבאים", הוסיף.

שגרירת גואטמלה בישראל, אווה אטסום ארבלו, אמרה במהלך הסיור: "אני רוצה לברך את המדינה הזו ואת המקום הזה".

שגריר פנמה, עזרא כהן, בירך את תושבי האזור ואמר: "אנו מברכים את מדינת ישראל ואת תושבי יהודה ושומרון, שימשיכו להיות החיץ של המדינה. כל הכבוד לכם על כל מה שאתם עושים. גיבורים אתם. תודה רבה". כהן סיפר כי שרת החינוך של פנמה ביקרה בשומרון לפני מספר חודשים והתרגשה מאוד מהסיור.

שגריר הונדורס, חוזה לואיס נונייס בנט, הוסיף: "זהו כבוד עבורנו להיות כאן באזור יהודה ושומרון. אנו רוצים לברך את עם ישראל ומתפללים שהאומה הזו תמיד תהיה מבורכת, כפי שגם אנו מבורכים במדינתנו. תודה על הסיור".