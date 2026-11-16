החורף מביא איתו ימים קצרים, מפגשים בחללים סגורים וגם נזלת, שיעול וחום. בין העבודה, הבית והטיפול במשפחה, קל לדחות את המנוחה או לומר לעצמנו ש"זה רק וירוס". אבל מחלות החורף דורשות תשומת לב, במיוחד בהיריון, בגיל מבוגר ובנוכחות מחלת לב או מחלות כרוניות אחרות.

כקרדיולוג, אני מבקש להדגיש: ההיערכות לחורף היא חלק מהשמירה על בריאות הלב. חיסון, שימוש נכון בתרופות וזיהוי מוקדם של תסמינים יכולים לעשות הבדל משמעותי.

הצטננות ושפעת

הצטננות מתבטאת לרוב בנזלת, כאב גרון ושיעול. שפעת נוטה להתחיל באופן חד יותר, עם חום, כאבי שרירים, כאב ראש וחולשה ניכרת. עם זאת, תסמינים דומים יכולים להופיע גם בקורונה ובזיהומים נשימתיים אחרים, ולכן אי אפשר תמיד לזהות את המחלה לפי התחושה בלבד.

שפעת עלולה להסתבך בדלקת ריאות ולהחמיר מחלות רקע. חשוב במיוחד להיות ערניות אם המחלה מחמירה, אם מופיע קוצר נשימה או אם לאחר שיפור ראשוני החום חוזר וההרגשה מידרדרת.

חיסון שפעת

חיסון שפעת מומלץ מדי שנה מגיל חצי שנה ומעלה, בהיעדר הוראת נגד. חשיבותו גדולה במיוחד לנשים בהיריון, לבני ובנות 65 ומעלה ולאנשים עם מחלות לב, סוכרת, מחלות ריאה או דיכוי חיסוני. החיסון מפחית את הסיכון לשפעת ולסיבוכיה, גם אם אינו מונע כל מקרה של הדבקה. ההגנה מתפתחת בדרך כלל בתוך כשבועיים, ולכן כדאי להתחסן לקראת עונת השפעת ולא לחכות להתפרצות בסביבה הקרובה. הצורך בחיסון שנתי נובע משינויים בנגיפים ומדעיכת ההגנה לאורך הזמן.

החיסון אינו מגן מפני כל נגיפי ההצטננות, ולכן נזלת אחרי החיסון אינה מעידה בהכרח שהוא לא פעל. ומה לגבי החשש שהחיסון עצמו גורם לשפעת? החיסון המוזרק אינו יכול לגרום למחלת שפעת. ייתכנו כאב מקומי, עייפות או חום קל, אך אלו תופעות שונות מהמחלה עצמה.

הגנה לאם וגם לתינוק

היריון מעלה את הסיכון למחלת שפעת קשה, גם אצל אישה צעירה ובריאה. חיסון השפעת המוזרק מומלץ בכל שלב של ההיריון; החיסון החי־מוחלש בתרסיס לאף אינו מתאים בהיריון. הנוגדנים שנוצרים אצל האם עוברים דרך השליה ומסייעים להגן גם על התינוק בחודשים הראשונים לחייו, בתקופה שבה עדיין אי אפשר לחסן אותו נגד שפעת. אם את בהיריון ומפתחת תסמינים החשודים לשפעת, פני בהקדם לרופאה או לרופא.

השפעת השפעת על הלב

זיהום נשימתי עלול להעמיס על מערכת הלב וכלי הדם ולהחמיר מחלת לב קיימת. אנשים עם מחלת לב נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכי שפעת, ולכן חיסון שנתי הוא חלק חשוב מההגנה על בריאותם.

גם הקור משפיע. הוא גורם לכיווץ כלי הדם ועלול להעלות את לחץ הדם ואת העומס על הלב. מומלץ להתלבש בהתאם, להתחיל פעילות בהדרגה ולהימנע ממאמץ פתאומי בעצימות גבוהה בקור, במיוחד אם קיימת מחלת לב. אפשר לשמור על תנועה גם בבית או במקום מוגן.

לעיתים נדירות, זיהום נגיפי עלול להיות קשור לדלקת בשריר הלב, המכונה מיוקרדיטיס, או לדלקת בקרום העוטף את הלב, המכונה פריקרדיטיס. התסמינים עשויים להופיע בזמן המחלה או לאחר שהתסמינים הנשימתיים כבר השתפרו. דלקת בשריר הלב יכולה להתבטא בכאב בחזה, קוצר נשימה, דפיקות לב, ירידה חריגה ביכולת לבצע מאמץ ולעיתים עילפון. דלקת בקרום הלב מתבטאת לעיתים בכאב חד בחזה, שמתגבר בנשימה עמוקה או בשכיבה ועשוי להקל בישיבה ובהטיית הגוף קדימה. עם זאת, אי אפשר לקבוע את האבחנה לפי אופי הכאב בלבד.

כקרדיולוג, אני מדגיש: כאב חדש בחזה, קוצר נשימה או דפיקות לב חריגות במהלך מחלה נגיפית או אחריה מצריכים הערכה רפואית. הבירור עשוי לכלול אק"ג, בדיקות דם ואקו לב, ולעיתים בדיקות נוספות בהתאם לממצאים. בזמן חום ומחלה פעילה חשוב להימנע מאימון עצים. אם מופיעים תסמינים לבביים, יש לעצור את הפעילות ולהיבדק לפני החזרה לאימון. כשמאובחנת דלקת בשריר הלב או בקרום הלב, החזרה למאמץ נקבעת באופן אישי לפי ההחלמה והנחיות הקרדיולוג.

תרופה ללא מרשם? שימו לב

תכשירים משולבים נגד הצטננות עשויים להכיל חומרים להפחתת גודש, כמו פסאודואפדרין, שעלולים להעלות לחץ דם ודופק. גם נוגדי דלקת כגון איבופרופן אינם מתאימים לכל אחת, במיוחד בנוכחות אי-ספיקת לב, מחלת כליות או יתר לחץ דם. לפני רכישת תכשיר, כדאי לומר לרוקחת או לרוקח אילו מחלות רקע יש לך ואילו תרופות את נוטלת. בדקי גם שאינך נוטלת אותו חומר פעיל בשני מוצרים שונים. אל תשני טיפול קבוע על דעת עצמך בזמן המחלה.

חלית? שימי לב לטפל מוקדם

מנוחה, שינה ושתייה מספקת מסייעות בהתמודדות עם המחלה. אם יש לך אי-ספיקת לב והנחיה להגבלת נוזלים, התאימי את השתייה להנחיות הצוות המטפל. לנשים בהיריון ולאנשים עם מחלת לב או גורמי סיכון אחרים מומלץ לפנות מוקדם כשיש חשד לשפעת. טיפול אנטי-ויראלי יעיל במיוחד כשהוא מתחיל בתוך 48 שעות, אך במצבים מסוימים עשוי להועיל גם מאוחר יותר. אין צורך להמתין להחמרה כדי להתייעץ.

הסימנים האדומים

כאב או לחץ משמעותי ומתמשך בחזה, קוצר נשימה קשה, עילפון או כאב בחזה המלווה בזיעה קרה מחייבים התייחסות דחופה. אצל נשים, כמו אצל גברים, כאב או אי-נוחות בחזה הם התסמין השכיח ביותר של התקף לב, אך יכולים להתלוות אליהם בחילה, כאב בגב או בלסת וחולשה חריגה. גם כשיש ברקע מחלה נגיפית, אין להניח שהיא מסבירה כל תסמין חדש!

המסר שלי עבורכן לקראת החורף הוא לפנות מקום גם לבריאות שלכן: לתאם חיסון, להכיר את התרופות שאתן נוטלות, לאפשר לגוף לנוח כשצריך ולפנות לעזרה כשהתסמינים מצדיקים זאת. הטיפול בעצמכן ראוי לאותה תשומת לב שאתן מעניקות לאחרים.

הכותב הוא מומחה ברפואה פנימית ובקרדיולוגיה, לאומית שירותי בריאות