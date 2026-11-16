צפו: עלייתו ונפילתו של מנהיג ש"ס באדיבות כאן 11

סדרת תחקיר דוקומנטרית חדשה על יו"ר ש"ס אריה דרעי, מהדמויות המשפיעות בפוליטיקה הישראלית בארבעת העשורים האחרונים, תעלה הערב לשידור בכאן 11.

הסדרה, "שיטת דרעי", שיצרו עמרי אסנהיים וגלעד טוקטלי, כוללת שלושה פרקים ומתחקה אחר עלייתו הפוליטית של דרעי, מאבקי הכוח בתוך ש"ס והפרשה הפלילית שהובילה למאסרו.

הסדרה בנויה במתכונת של סיפור בלשי-פוליטי ומבקשת לבחון לעומק את דמותו של דרעי ואת הדרך שבה הפך מתלמיד ישיבה צעיר לאחד האנשים החזקים במערכת הפוליטית.

במרכזה עומדת הפרשה הפלילית שהחלה בשנות השמונים וטלטלה את הפוליטיקה הישראלית. הפרשה הסתיימה בכניסתו של דרעי לכלא, כשהוא מלווה בעשרות אלפי תומכים, והותירה אחריה השלכות פוליטיות שנמשכות, כפי שמציגה הסדרה, עד ימינו.

לצד סיפורו האישי והפוליטי של דרעי, מבקשים יוצרי הסדרה לעסוק גם במתח שבין כוח פוליטי לשלטון החוק, באמצעות בחינת האירועים שהובילו לחקירתו, למאבקיו ולהרשעתו.

הפרק הראשון, שייקרא "המטאור", ישודר הערב ויתמקד בשנותיו הראשונות של דרעי בתנועת ש"ס ובנסיקתו המהירה לצמרת הפוליטית.

באותן שנים הייתה ש"ס תנועה פוליטית חדשה, שהוקמה בהנהגתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל מתוך שאיפה להשיב לציבור המזרחי את מעמדו וכבודו. דרעי, שהגיע מעולם הישיבות, הפך במהירות לאחד הכוחות הארגוניים והפוליטיים המרכזיים במפלגה.

הסדרה מציגה את יכולתו של דרעי ליצור קשרים עם פוליטיקאים משני צדי המפה הפוליטית, בין היתר בזכות השפה המשותפת שמצא עם הציבור החילוני. דמותו של הפוליטיקאי החרדי הצעיר, שהצליח להשתלב במוקדי הכוח של המערכת הפוליטית, עוררה באותן שנים עניין ותמיכה גם מחוץ למפלגתו.

במקביל מתוארים מאבקי הכוח בתוך ש"ס, ובראשם העימות עם מי שהיה מנהיגה הפוליטי של התנועה, הרב יצחק פרץ. על פי הסדרה, דרעי הצליח לדחוק את פרץ ממעמדו, לבסס את שליטתו במפלגה ולהתקדם במהירות עד למינויו לשר הצעיר ביותר בתולדות המדינה.

אלא שלצד העלייה המטאורית, הפרק הראשון מתאר גם את השינוי שחל בדרעי עם התבססותו בעמדות הכוח. היוצרים מציגים כיצד השאיפה להשפעה פוליטית והחשיפה למנעמי השלטון הפכו לחלק מרכזי בסיפורו.