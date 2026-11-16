הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שב והתריע היום (שני) על המחסור בלוחמים בצה"ל וקרא להרחיב את השירות הצבאי לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית.

בנאום שנשא בשדה בוקר, במסגרת יום עיון וטקס לזכר ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון, הדגיש זמיר כי הרחבת השירות היא בראש ובראשונה צורך מבצעי, אך גם חובה לאומית שנועדה לאפשר חלוקה מאוזנת יותר של הנטל הביטחוני ולהקל על משרתי המילואים.

"כשאנחנו מדברים על 'צבא העם' אנחנו עומדים ראשית על צורך מבצעי - על צה"ל להתרחב, ולצה"ל חסרים לוחמים - זה לא השתנה. זהו צורך מבצעי-תפקודי מובהק", אמר הרמטכ"ל במסר ברור למערכת הפוליטית. "לצד זאת יש גם צורך לאומי וממלכתי. כולנו שותפים למשימה, כולנו חולקים את הזכות להגן על המדינה וכולנו חלק מהפסיפס הישראלי".

בנאומו הציג זמיר את תפיסת "צבא העם" כאחד היסודות המרכזיים שהניח בן-גוריון בבניית צה"ל, וקשר בינה לבין צורכי הביטחון של ישראל כיום, לאחר תקופה ממושכת של לחימה והקרבה מצד חיילי הסדיר והמילואים.

"מושג 'צבא העם' מתחדד וחשוב גם בימינו על רקע המלחמה וההקרבה הגדולה של הלוחמים. 'צבא העם' הוא הצבא של כלל האוכלוסיות, הסדיר והמילואים", אמר.

לדבריו, הרחבת השירות תאפשר להתמודד עם העומס המוטל על הכוחות המשרתים כיום, ובמיוחד על אנשי המילואים.

"הרחבת השירות לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית תאפשר לחלק את העומס המבצעי באופן מאוזן בין חלקי החברה ובעיקר תאפשר להקל באופן משמעותי על משרתי המילואים", הדגיש.

הרמטכ"ל התייחס גם למקומו של בן-גוריון בעיצוב תפיסת הביטחון הישראלית, מהמאבק להקמת המדינה ועד לבניית צה"ל כצבא ממלכתי. הוא הדגיש כי בן-גוריון ראה בכוח האדם וברוח הלחימה מרכיבים מרכזיים בעוצמתו של הצבא.

"אנו מקיימים יום עיון לזכרו של דוד בן-גוריון, זיכרונו לברכה, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל ומי שהניח את היסודות לביטחונה ולעוצמתה. מהמאבק להכרזת עצמאותה של מדינת ישראל, דרך הקמת צה"ל ועד לביסוסו כצבא ממלכתי וחזק, נשא בן-גוריון באחריות העליונה לביטחון המדינה", אמר זמיר.

לדבריו, תפיסתו של בן-גוריון לא הסתכמה בבניית כוח צבאי ובהצטיידות באמצעי לחימה, אלא התבססה גם על ערכיהם של המשרתים ועל תחושת האחריות המשותפת.

"בן-גוריון הקדיש את חייו לביטחונה ולעתידה של מדינת ישראל. הוא היה הראשון לזהות שעוצמתו של הצבא אינה נשענת אך ורק על הפלדה או הנשק אלא בראש ובראשונה על הרוח של האנשים המרכיבים אותו", אמר.

"בחזון 'צבא העם', הדגיש בן-גוריון תמיד את הרוח האנושית שמאחורי הכוח; רוח הלוחם הישראלי, המונע מאהבת הארץ, מרעות עמוקה בין שורותיו, ומנכונות לשאת באחריות הגורלית לשמירה על ביטחון המדינה".

לצד הצורך בהרחבת השירות, זמיר הדגיש את חשיבותה של הממלכתיות בצה"ל ואת תפקידו של הצבא כמסגרת משותפת לחלקי החברה הישראלית. לדבריו, בן-גוריון ראה בצבא מוסד שנועד לחבר בין אוכלוסיות שונות, תוך שמירה על מעמדו כגוף הפועל מחוץ למחלוקות הפוליטיות.

"השילוב בין 'צבא העם' לערך הממלכתיות הוא הנתיב אותו סלל בן-גוריון לצה"ל - זהו הנתיב בו אנחנו צועדים היום", אמר הרמטכ"ל. "צבא שהוא מעל כל מחלוקת פוליטית, צבא שמחויב לעמו ורואה בביטחון המדינה ובעמידה במשימותיו ערך עליון".