נתן אשל, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יוצא במתקפה חריפה נגד האפשרות שהמפלגות החרדיות ישתפו פעולה עם גוש השינוי בסוגיית חוק הגיוס.

אשל טען כי החרדים טועים כשהם סבורים שיוכלו להגיע להסכמות בנושא הגיוס במסגרת פוליטית אחרת, והאשים את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ואת שותפיו בכוונה להטעות אותם.

"הטעות הקשה של החרדים", פתח אשל את דבריו. "הם חושבים שהבג"צ והייעוץ המשפטי ילכו לקראתם בחוק הגיוס עם גוש השינוי והם לא מבינים שליברמן וחבריו סגרו בקריצת עין דווקא ההיפך, שחוק הגיוס לא יאושר ואז החרדים לא מקבלים כלום ואיזנקוט ממשיך להיות ראש ממשלה".

הוא הוסיף מסר ישיר למפלגות החרדיות: "אם החרדים אמיתיים הם חייבים להיות נגד כל ממשלה עד שלא קיבלו את מבוקשם!!!".

בהודעה נוספת הביע אשל חוסר אמון באפשרות שהמפלגות החרדיות יקבלו את מבוקשן בנושא הגיוס לאחר הקמת ממשלה שאינה תלויה בתמיכתן. "אין סיכוי בעולם שכאשר כבר לא צריך את החרדים, ליברמן, יאיר לפיד והבג"צ ששונאים אותם יתנו לחרדים את חוק הגיוס", כתב.

עיקר הביקורת של אשל הופנתה כלפי ליברמן, שאותו האשים בהטעיית הציבור החרדי. "ליברמן מבשל לחרדים חזיר כשר והם לא מבינים שהידיים הם ידי עשיו", כתב אשל, ובהמשך החריף את דבריו: "ליברמן לא צבוע! הוא שקרן והחרדים חלקם הגדול תמימים וחלקם 'רק לא ביבי'".

אשל טען כי ליברמן אינו מתכוון לקדם פתרון שיספק את המפלגות החרדיות, אלא מעוניין בתמיכתן לצורך הקמת ממשלה. "הוא לא מתכוון לתת להם כלום רק רוצה שהחרדים יתנו יד לממשלת שמד ואז הוא יזרוק אותם לכלבים", כתב.

בהמשך ההודעות השתמש אשל גם בנימוקים דתיים והיסטוריים כדי להביע את התנגדותו לשיתוף פעולה פוליטי מהסוג שתיאר. "אני פשוט מסתכל בהיסטוריה של עם ישראל מה קרה למשתפי הפעולה ועוזריהם גדולים ככל שהיו", כתב, והוסיף את הפסוק: "כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב".