יותם זמרי, פאנליסט תוכנית "הפטריוטים", חשף לראשונה בפומבי את סיפור התאבדותו של אביו, אחאב ז"ל, לפני כתשע שנים.

בפרק של הפודקאסט "צמד רעים", שאותו הוא מגיש לצד איתמר פליישמן, סיפר זמרי על הנסיבות הרפואיות שקדמו למותו של אביו, על הפחד שהוביל אותו לדבריו למעשה ועל תחושת ההחמצה שמלווה אותו מאז.

"אני לא כועס, אני עצוב, כי זה פספוס ענק", אמר זמרי. "זה מה שנקרא לקבל החלטה של 100 קמ"ש על אירוע שיכול להיגמר גם ב-42 קמ"ש". הוא הסביר כי גם במצב רפואי קשה, אביו יכול היה להמשיך לחיות וליהנות ממשפחתו. "אנשים על כיסאות גלגלים במקרה הרע יכולים לחיות, לראות את הנכדים שלהם ולחבק אותם. הילדים שלי בני תשע, הם לא מכירים את סבא אחאב".

לדברי זמרי, אביו התמודד עם בעיות גב קשות ועבר ניתוח שלא הצליח. לאחר מכן, לטענתו, התרחשה גם טעות בפענוח הצילומים הרפואיים, והמצב הסתבך. "עשו שם איזו טעות בפענוח - כל הגוף מוגלה, כאבי תופת, וחשש גם לאובדן רגל", תיאר. מדובר בטענתו של זמרי, שלא הוצגה לצדה תגובת הגורמים הרפואיים המעורבים.

"מי שנשאר מאחור נשאר עם הפספוס" | זמרי פותח את הלב על מותו הטראגי של אביו אחאב ז"ל - צמד ר

זמרי קשר בין ההחלטה של אביו לבין ניסיונו האישי בטיפול בבן משפחה סיעודי. במשך יותר מעשרים שנה טיפל אחאב באביו, והכיר מקרוב את הקשיים הכרוכים בתלות באחרים. "הוא ידע מה זה סיעודי, הוא לא היה מוכן לזה כנראה", אמר בנו. לצד הניסיון להבין את מצוקתו, זמרי הדגיש כי אינו שופט את אביו על החלטתו.

אחת הנקודות הכואבות ביותר בדבריו נגעה להודעה שהותיר אחאב לפני מותו. זמרי סיפר כי קרא אותה פעם אחת בלבד, וכי הדברים שנכתבו בה ממשיכים ללוות אותו. לדבריו, תוכנה של ההודעה "יושב לי על הנשמה סוג של עד היום". הוא לא פירט את תוכנה, אך הבהיר עד כמה הזיכרון ממנה נותר משמעותי עבורו.

במהלך השיחה חזר זמרי גם לקשר הקרוב שהיה לו עם אביו בראשית דרכו המקצועית. אחאב היה, לדבריו, הראשון להגיב לכל טור שכתב ולכל תוכנית שבה השתתף. הוא עקב אחר פעילותו התקשורתית ועודד אותו, אך לא זכה לראות את ההצלחה שהגיעה בהמשך. האב גם לא הספיק לעבור לדירה החדשה שרכש יחד עם אמו של זמרי.

לצד הגעגוע, זמרי תיאר גם את הדרך שבה הוא מתמודד עם הזיכרונות. לדבריו, הוא מגיע לקברו של אביו רק בימי האזכרה, וחלק מהזיכרונות המשותפים היטשטשו עם השנים. הוא הסביר כי הוא מרגיש שהמוח שלו "מחק" חלק מהם כדי להגן עליו מפני הכאב.

בדבריו שב זמרי אל הפער שבין מצבו הרפואי הקשה של אביו לבין החיים המשפחתיים שיכלו להימשך. מבחינתו, אחת ההחמצות הגדולות היא הקשר שלא נוצר בין אחאב לנכדיו. "הילדים שלי בני תשע, הם לא מכירים את סבא אחאב", אמר.